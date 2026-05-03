Lali Espósito rompió el silencio sobre "Popstars" y reveló si será parte del reality: "Tranqui..."

Desde que se anunció la vuelta de "Popstars" a la pantalla de Telefe, cada novedad genera un gran revuelo entre los fanáticos. En ese contexto, días atrás se confirmó a Nico Vázquez como conductor del ciclo y empezaron a sonar con fuerza los nombres de Lali Espósito y Ángela Torres para el jurado. Ante las fuertes repercusiones, la novia de Pedro Rosemblat rompió el silencio y despejó dudas sobre su posible participación.

En los últimos días, al aire de "Intrusos" (América TV), Paula Varela dio detalles sobre las supuestas incorporaciones al reality de canto, que ya abrió su casting. "Son dos mujeres que tenemos como cerradas, como firmadas. La primera confirmada como jurado de Popstars es Lali, que ya se sabía y es íntima amiga de Nico Vázquez", sostuvo. Luego, completó: "La otra confirmada, que cerró ayer y la viene rompiendo, es Ángela Torres".

La posibilidad de ver a estas artistas en el programa encendió el debate en redes sociales, con posturas divididas entre apoyos y críticas. En ese contexto, un usuario de "X" (ex Twitter) opinó sin filtro: "Me bajo completamente, esto no es Popstars". El mensaje se viralizó y encendió la discusión sobre el rumbo del formato.

En medio de ese clima, Lali no dejó pasar los comentarios y salió al cruce con una respuesta contundente. "Tranqui chiru. Ni idea de lo que hablan . Fake", escribió. De esa manera, negó rotundamente su presencia en el reality y dejó en claro que no será parte del proyecto.

Lali Espósito rompió el silencio sobre "Popstars". (Foto: X/ @lalioficial).

De esta manera, el ciclo, que en su momento dio origen a Bandana y Mambrú, se prepara para una nueva temporada. La expectativa va en aumento y los fanáticos aguardan definiciones en los próximos días. Por ahora, la única certeza es que Nico Vázquez, será el conductor, mientras el jurado continúa sin confirmación oficial.