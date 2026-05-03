Juana Viale lanzó un fuerte pedido al hablar de la salud de Mirtha Legrand: "Cuidando..."

Hace casi tres semanas que Mirtha Legrand se ausenta de "La noche de Mirtha" por una bronquitis que la obligó a hacer reposo. En plena expectativa por su regreso, Juana Viale volvió a ponerse al frente del ciclo de El Trece y habló claro sobre el estado de salud de su abuela. En ese marco, la actriz lanzó un pedido que no pasó desapercibido.

En los últimos días trascendieron datos concretos sobre el cuadro que atravesó "La Chiqui". Según contó Ángel de Brito en "LAM" (América TV), la propia conductora explicó qué fue lo que tuvo. "Fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos", detalló, descartando una gripe común. Además, la diva de los almuerzos contó cómo se originó el problema. "Fui al teatro a ver Rocky, con muchísima refrigeración, y me hizo mucho daño", reveló.

Este sábado 2 de mayo, Viale volvió a tomar las riendas del programa de El Trece por tercera semana consecutiva. Al inicio, se dirigió a la audiencia con un mensaje relajado, aunque con un trasfondo claro. "¿Cómo están con esta fresca que está sucediendo?", comenzó diciendo la artista, en diálogo con quienes seguían el ciclo.

Luego, sumó palabras emotivas para su abuela y le hizo un contundente pedido. "Hermoso que estén ahí del otro lado acompañándonos y yo acá aún cuidando este lugar, que es el de mi abuela, pero yo ya tengo mi público, así que abuelita, no te demores mucho", lanzó al aire.

Juana Viale en "La noche de Mirtha". (Foto: Instagram/ @lamesazarg).

Más adelante, dejó entrever que el regreso de Mirtha podría estar cerca. "Ya empezó la aguja a picar, así que en cualquier momento, seguramente el sábado que viene esté acá entre nosotros. Así que veremos, después lo sabremos. Si no, me tendrán a mí, me tendrán que aguantar otro sábado más. Los que quieran sentarse conmigo, por supuesto", agregó.

Mientras tanto, el público se mantiene expectante. La vuelta de Legrand parece cercana, aunque todo dependerá de cómo evolucione en los próximos días.