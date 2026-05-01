Mirtha Legrand habló sobre su salud e hizo un anuncio importante: "La semana que viene..."

Mirtha Legrand no conducirá "La noche de Mirtha" (El Trece) por tercera vez consecutiva debido a que se encuentra recuperándose de una bronquitis. En ese marco, la conductora habló sobre su salud con Ángel de Brito y, para alegría de todos, anunció que la semana que viene vuelve a su programa.

Según había explicado Marcela Tinayre, Mirtha sigue con reposo hasta obtener el alta médica. Mientras tanto, su nieta, Juana Viale, le cuida su lugar en el ciclo que va todos los sábados a las 21.30 horas.

Mirtha Legrand confirmó que vuelve para su programa del sábado 9 de mayo.

Al aire de "LAM" (América TV), Ángel de Brito leyó el mensaje que le envió "La Chiqui" en respuesta a uno anterior que le mandó el 22 de abril, fecha en que se supo que la conductora tenía un problema de salud.

Allí, Legrand le contestó que al final lo que tuvo no fue un resfrío o gripe de estación. "Fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos", confirmó la diva de las "mesazas". Y agregó: "Fui al teatro a ver Rocky, con muchísima refrigeración, y me hizo mucho daño".

"Estoy casi totalmente repuesta. La semana que viene retomo mi programa", aseguró Mirtha Legrand, generando aplausos y gritos de ovación en el ciclo de Ángel de Brito para la presentadora de 99 años, que posee una voluntad admirable.