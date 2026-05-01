Santiago del Moro confirmó la fecha del repechaje "Gran Hermano Generación Dorada" con modalidad inédita: "Vuelven los ex más los nuevos..."

De cara a una nueva gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe), el jueves 30 de abril, Santiago del Moro reveló los participantes que fueron salvados por el voto telefónico y, por ende, bajaron de la placa masiva. En la misma noche en la que Sol Abraham se cruzó con furia con Laura Ubfal tras la increíble expulsión de la participante, Santiago del Moro reveló la fecha y modalidad del repechaje. La casa se prepara para uno de los momentos más esperados y polémicos de la temporada.

El conductor, siempre atento al ritmo vertiginoso del juego, comunicó a los participantes y al público que el domingo 17 de mayo se realizará la próxima gala de eliminación, un evento que dejará la casa con un integrante menos y abrirá oficialmente la placa para el repechaje. "Ahí se va alguien y ahí abrimos la placa para el repechaje", explicó el presentador. Las miradas ya apuntan a esa fecha.

El calendario de la semana siguiente también tiene sorpresas. El lunes 18, la pantalla estará dominada por la ceremonia de los Martín Fierro, lo que suspenderá la emisión habitual del reality. El martes 19 se jugará el partido de Copa Libertadores entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador, que acaparará la atención de la grilla de Telefe. Pero el miércoles 20 de mayo, la casa de "Gran Hermano" vivirá una verdadera revolución. "El 20 de mayo vuelven los ex más los nuevos. El repechaje, los nuevos. Y agárrense porque hay cosas importantes por delante", sentenció el animador.

La gran novedad de esta temporada es que, a diferencia de años anteriores, absolutamente todos los jugadores de la Generación Dorada estarán habilitados para participar del repechaje. El propio Del Moro lo ratificó días atrás: "Todos los jugadores de esta temporada están habilitados a regresar a la casa. Será, nuevamente, el supremo quien decida quién vuelve a la casa más famosa". Esto marca una diferencia fundamental con otras ediciones, donde quienes eran expulsados o abandonaban el reality por voluntad propia quedaban automáticamente excluidos.

Ahora el criterio es más amplio y abre la puerta a que distintos perfiles, incluso los más polémicos, tengan otra oportunidad de entrar y cambiar las reglas del juego. Esta regla inédita permite que nombres como Andrea del Boca, que debió dejar la casa tras un accidente, tenga la chance de volver, al igual que Carmiña Masi, expulsada por comentarios racistas, o Jenny Mavinga y Jessica Maciel, que abandonaron la competencia por decisión propia. La posibilidad de segundas oportunidades también genera expectativa por posibles conflictos y reencuentros explosivos con quienes todavía siguen en competencia.

Mientras tanto, la casa sigue envuelta en tensión. Esta semana, la placa negativa de la semana 10 quedó conformada tras una instancia de voto positivo en la que el público salvó a siete jugadores: Yanina Zilli, Manuel Ibero, Jennifer "Pincoya" Galvarini, Yisela "Yipio" Pintos, Lolo Poggio, Cinzia Francischiello y Emanuel Di Gioia. Emanuel, incluso, aprovechó el momento para enviarle un mensaje filoso a Solange Abraham, quien fue expulsada del reality: "El que abandona no tiene premio".

La lista final de nominados para la gala de eliminación incluye a Danelik Galazán, Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Juan "Juanicar" Caruso, Gladys La Bomba Tucumana, Luana Fernández, Nazareno Pompei, Titi Tcherkaski y Franco Zunino. Todos ellos tendrán que enfrentarse al veredicto del público en una votación negativa, mientras en el horizonte ya asoma la sombra del repechaje y el desembarco de caras conocidas y recién llegados.

Con la fecha confirmada y la nueva modalidad en marcha, "Gran Hermano Generación Dorada" se encamina hacia una de las etapas más imprevisibles y explosivas del año. La casa se prepara para abrir sus puertas de par en par. Viejos rencores, alianzas inesperadas, estrategias renovadas. El 20 de mayo, el reality promete un giro que nadie quiere perderse.