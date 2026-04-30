Gladys "La Bomba Tucumana" enfrentó a Luana por sus celos de Zunino en "Gran Hermano": "Me trataste de vieja put..."

A pocas horas de su ingreso a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe), Gladys "La Bomba Tucumana" cosechó simpatías y enemistades. En la gala de este jueves 30 de abril, donde siete jugadores bajaron de la placa masiva, la cantante increpó a Luana Fernández por sus celos de Franco Zunino.

Todo comenzó con Gladys insinuando delante de Santiago del Moro que Luana la trató de "vieja" en el reality. La situación alcanzó su punto más álgido cuando la cantante se angustió al recordar el fallecimiento de su pareja, Luciano Ojeda, de 38 años, después de luchar contra el cáncer.

"Mi esposo no tuvo nunca la posibilidad de cumplir mi edad, ni siquiera 40 años tuvo la posibilidad de tener", comenzó diciendo Gladys "La Bomba Tucumana". "Nunca me burle de tu edad", se excusó Luana Fernández. Pero la artista insistió: "Me dijiste vieja, pero no importa".

La autora de "La pollera amarilla" fue más allá al mencionar su trayectoria artística: "Yo tengo una profesión. Soy famosa, popular, conocida, respetada. No sé a qué te dedicas vos", enumerando todos los premios que ganó con la música. Y disparó: "Soy una señora grande. Hace once meses se murió mi esposo, vos no podés tirarme que estoy buscando el pit... de él".

También reconoció que sus comentarios la afectaron emocionalmente. "Sentite feliz porque a mí, que soy re poderosa, me mandaste a dormir. Me dio un bajón anímico por el comentario espantoso, asqueroso y horrible que tuviste", enfatizó. Incluso, le hizo una dura advertencia a su compañera: "Decí que soy buenita con vos porque soy bravísima. Soy tremenda. puedo hacerte la vida imposible acá si yo quiero, ¿entendes? Porque para algo tengo 61 años. Puedo hacer que no existas, pero no lo voy a hacer porque soy una divina y te veo como una nena que puedo cometer errores".

"Me trataste de buscadora de pit* en la televisión. Eso es lo único que no te disculpo y esa es la parte que más me duele, que me hayas dejado expuesta como si fuera una vieja put...", le remarcó Gladys "La Bomba Tucumana" a Luana Fernández. "Yo no soy como vos, que sí tendrías sexo acá, pero yo no. Vos me trataste de eso, de lo que vos sos, no de lo que yo soy", cerró, tajante.