Luana de "Gran Hermano" lanzó un picante comentario sobre Tyago Griffo y descolocó a Gladys "La Bomba" Tucumana: "Una noche de..."

Desde que Gladys "La Bomba" Tucumana se besó con Zunino en "Gran Hermano: Generación Dorada" comenzaron los roces con Luana Fernández, quien también había mostrado cierto interés por el joven. En ese contexto, la influencer sorprendió con un filoso comentario vinculado a Tyago Griffo, el hijo de la referente de la movida tropical.

Todo ocurrió durante la gala del miércoles, cuando Luana le pidió a Santiago del Moro que ingresara un nuevo participante para iniciar un romance dentro de la casa. "Sí, por favor, que entre un hombre para mí. Te lo pido", lanzó frente a todos.

Sin embargo, segundos después fue por más y mencionó directamente a Tyago. "El hijo de La Bomba, que ya lo conozco, así que si entra... Sí, ya lo conozco a Tiaguito. Tuvimos una noche de tragos pero nada raro", comentó entre risas.

Las palabras de la participante generaron incomodidad inmediata en la cantante, que quedó completamente sorprendida y sin capacidad de reacción ante la revelación. El momento no tardó en viralizarse en redes sociales y abrió un nuevo foco de conflicto dentro del reality.

Gladys "La Bomba" Tucumana quedó descolocada ante el comentario de Luana.

Horas más tarde, Tyago Griffo fue consultado sobre las declaraciones de Fernández y negó conocerla. "No, la verdad que no la conozco. Me sorprendió un poco eso", aseguró en diálogo con Bondi Live.

Luego insistió con su versión y aclaró que no recuerda haber compartido ningún momento con ella. "No tengo el gusto de conocerla. Es una linda chica pero la verdad que no la conozco. No recuerdo haber compartido nada con ella", sostuvo el cantante.

De todas maneras, el hijo de La Bomba explicó que un amigo le comentó que quizás coincidieron en un evento tiempo atrás. "El otro día, charlando de esto, que ya me lo preguntaron, hablando con un amigo que tiene un poco más de experiencia en esto, Martín Pepa, me dijo que habíamos compartido un evento de una agencia, pero no me acuerdo", cerró.