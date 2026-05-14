"Cara a Cara": el nuevo programa de "Crónica, El Streaming" donde la conversación es el centro

Crónica continúa expandiendo su propuesta digital con la llegada de "Cara a Cara", un nuevo ciclo que formará parte de la programación de "Crónica, El Streaming". La apuesta cuenta con la conducción de Facundo Pedrini y Ernesto Hadida y busca sumar un espacio de conversación y análisis sobre los temas que atraviesan la actualidad, con dos o tres invitados por día.

El programa se enfoca en generar diálogos y distintas miradas sobre el presente. En diálogo con DiarioShow, y al referirse a esta nueva propuesta, Pedrini destacó: "Es un intento de unirnos en una casa común, que es un poco la forma en la que los pueblos hablan de destino. Estamos muy contentos de hacerlo en Crónica, generando diferentes pautas que interpreten hacia dónde vamos y hacerlo a partir de la figura del encuentro".

"Cara a Cara" llega al streaming de Crónica

Se emitirá todos los jueves a las 18 horas por el canal de YouTube de Crónica, donde se puede seguir toda la programación en vivo. Propondrá un "formato de encuentros, de agenda, de coyuntura y también de presente y futuro". En el primer programa contarán con la participación de Juan Grabois y Julio Bárbaro.

"Cara a Cara es un programa que tiene que ver más que nada con el encuentro, no es un choque ni dos fuerzas que se odian, es todo lo contrario, es como un encuentro entre amigos. El programa va a tener dos o tres invitados que representan algo; la mejor forma de pensar una época es escuchar a la gente que representa algo", manifestó Pedrini.

En cuanto al objetivo, sostuvo que "en Argentina el cara a cara se hace con amigos, como una buena forma de paliar la época", por lo que funciona como "un intento modesto y humilde de empezar a vernos a 5 o 10 años. Cómo todo lo que pasa hoy nos atraviesa desde lo urgente y no hay posibilidad de salir del último momento".

El programa viene a "volver a encontrarnos, rozar mejillas, volver a desempatar entre la pantalla y la vida y empezar a generar en estas mesas de protagonistas un gran ¿cómo seguimos?".

Con respecto a sus expectativas, aseguró que "están contentos y felices sobre todo por este desafío y este debut, por la buena recepción que todos tuvieron de participar en esta morada" y que "tienen muchas expectativas puestas en el estreno, con los 10 primeros programas ya diseñados". Lo considera "un desafío que, esencialmente, se lo debían" y que tiene más que ver con la palabra que con el oído.

Este lanzamiento se suma al crecimiento de "Crónica, El Streaming", la plataforma digital del medio que continúa ampliando su grilla con propuestas en vivo y distintos formatos de análisis y conversación.

La grilla de "Crónica, El Streaming" se completa con "No apuesten por este trío", los miércoles a las 18 horas con Camilo García, Carucha Podestá y Walter Leiva, y "El pueblo quiere saber", los jueves a las 15 horas con Rochi Grimaldi, Gastón Samá, Fede Frick y Cami Barral.