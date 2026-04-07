Camila Barral palpita el estreno de "El Pueblo Quiere Saber": "Queremos llevar al llano lo que le interesa a la gente"

Con nueve años de trayectoria en la pantalla de Crónica TV, Camila Barral se define como una "todoterreno". Pasó por el estudio, la producción y la virtualidad, pero su motor sigue estando en el mismo lugar: la calle. En el marco del lanzamiento de la segunda temporada de "Crónica, El Streaming", la periodista dialogó con DiarioShow.com sobre cómo es llevar el ADN del canal a las nuevas plataformas sin perder la esencia del "periodismo de territorio".

La calle como escuela y refugio

"Mi Crónica es la calle", afirma con seguridad. Para Barral, estar en el lugar de los hechos no es solo una tarea profesional, sino un ejercicio de empatía. "Priorizamos el testimonio de la gente, el vivir la noticia desde un plano mucho más específico. A través del periodismo de calle uno puede estar más cerca de las personas y transmitir con mucha más empatía que desde otros lugares".

Sin embargo, ese compromiso también conlleva riesgos. Camila recordó uno de sus momentos más críticos: "Estamos en ese constante riesgo, pero lo sobrellevamos porque somos un gran equipo. En la calle nos cuidamos entre todos, incluso con colegas de otros canales".

El desembarco de "El Pueblo Quiere Saber"

Este abril, el canal de streaming de Crónica inicia su segundo año de vida con una grilla renovada. Una de las novedades principales es el debut de "El Pueblo Quiere Saber", el ciclo que Camila conducirá junto a Rochi Grimaldi, Gastón Samá y Fede Frick. El programa busca traducir la realidad a un lenguaje directo y sin vueltas.

"La idea es explicar conceptos difíciles con palabras fáciles. El streaming tiene eso de ser instantáneo, de ir muy al grano desde lo llano", explica Barral sobre este nuevo formato. El ciclo, que se emitirá los jueves a las 15 horas, se nutre de las figuras que la gente ya conoce de la televisión: "Somos los mismos que hacemos calle o piso, llevando al llano aquello que tal vez es un poquito más difícil de entender".

Al respecto, Gerardo González Bobillo, director y productor general del proyecto, destaca la importancia de esta identidad: "Me pareció interesante recuperar el espíritu de ‘El Pueblo quiere saber' porque siempre puso en primer plano la voz de la gente. Hoy la propuesta es analizar la actualidad partiendo de lo que al público le preocupa".

Abogacía y maternidad: los nuevos desafíos

Además de su labor periodística, Camila es abogada, una herramienta que considera fundamental para su oficio. "En la calle tocás muchos temas judiciales y policiales. Para mí era fundamental tener un conocimiento más amplio del derecho; es un complemento espectacular que te da más herramientas a la hora de informar".

Pero el dato que más emociona a la conductora es su presente personal: está embarazada de cinco meses. "Voy a ser mamá, es una nena y nace en agosto. Es un desafío personal llevar la calle con un embarazo, pero me siento muy cómoda y apoyada por el grupo. Seguiré trabajando en la calle, que es lo que me gusta", concluyó.

LA GRILLA COMPLETA

La programación se puede seguir en vivo por el canal de YouTube de Crónica y cuenta con una grilla inicial que incluye las siguientes propuestas: