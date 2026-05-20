Juan Grabois, en "Cara a Cara": "Hay que dirimir las candidaturas a través de los votos"

Juan Grabois fue otro de los invitados del debut de "Cara a Cara", el nuevo ciclo de Crónica, El Streaming conducido por Facundo Pedrini y Ernesto Hadida. El dirigente social habló sin eufemismos sobre el futuro electoral del peronismo, la interna que se avecina y su propia proyección política.

Kicillof sí, pero con condiciones

Cuando los conductores lo llevaron al terreno de los nombres, Grabois fue directo: en una interna entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, votaría al gobernador bonaerense. "Y, si existiera una interna entre esos dos actores, lo votaría a Axel", afirmó.

Antes, sin embargo, trazó una distinción conceptual entre ambos dirigentes. "Axel es una promesa, es algo que puede ser, que puede llegar a ser y que tiene potencial. Pero Cristina es una experiencia, es algo que fue, que existió, que fue realización", señaló, en respuesta a los conductores, que habían planteado por qué en la discusión pública el nombre de Kicillof aparece menos que el de la expresidenta.

PASO o interna: "Hay que dirimir a través de los votos"

Al ser consultado sobre la posible candidatura de Sergio Uñac, Grabois la consideró parte de un proceso legítimo. "Lo conozco a Uñac. Hizo un planteo que me parece totalmente razonable. Si no hay consenso en un candidato, tiene que haber algo parecido a una interna. El mejor mecanismo institucional es la PASO, que yo creo que funciona", sostuvo.

Y amplió su visión sobre cómo deberá ordenarse el espacio opositor: "Va a ser una coalición muy amplia, que va a abarcar más que al peronismo, que no tiene que ser diluida ideológicamente, pero va a ser una coalición. Y desde luego que hay que dirimir liderazgos. Habrá que hacerlo a través de los votos".

"Probablemente yo sea candidato también"

El momento más llamativo llegó casi al cierre del bloque. Ante la insistencia de los conductores sobre el escenario de una interna con tres actores, Grabois dejó abierta su propia candidatura: "Si existe entre tres personas, es porque no nos pudimos poner de acuerdo en el programa con algunos compañeros. Probablemente yo sea candidato también".

El nuevo ciclo de Crónica, El Streaming

Las declaraciones de Grabois llegaron en el marco del debut de "Cara a Cara", el nuevo programa que se emite todos los jueves a las 18 horas por el canal de YouTube de Crónica. El ciclo propone un formato de encuentro y análisis.

El lanzamiento se suma a la grilla de Crónica, El Streaming, que ya cuenta con "No apuesten por este trío" -los miércoles a las 18 con Camilo García, Carucha Podestá y Walter Leiva- y "El pueblo quiere saber", los jueves a las 15 con Rochi Grimaldi, Gastón Samá, Fede Frick y Cami Barral.