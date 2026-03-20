Juan Grabois defendió el modelo cooperativo y alertó sobre el estancamiento de la pobreza

Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria, marcó una clara distinción entre las políticas de asistencia directa y el trabajo asociado.



Durante una entrevista radial este viernes, el dirigente buscó separar su figura de la gestión de subsidios estatales. "Yo no estoy reivindicando los planes sociales, yo reivindico las cooperativas", sentenció.

Al abordar la situación social del país, el legislador analizó la evolución de los índices de carencia habitacional y económica de la última década.

Según su visión, el país arrastra una deuda estructural que no logró revertirse en los últimos años.

Al respecto, el dirigente afirmó: "Con Cristina (Kirchner) el número de la pobreza era el 25%. Desde el 2015 que no se perfora ese número. Ese era el núcleo duro, ahora el núcleo duro de la pobreza es del 30%".

Cruces con la derecha y la Iglesia

Grabois también se refirió a las críticas que recibe por parte de sectores opositores, interpretándolas como un reconocimiento a su trayectoria militante.

"Creo que es un honor desmerecido que la derecha deshumanizante me asocie a mí con los condenados de la tierra que es lo quise hacer toda mi vida. Creo que me falta mucho para lograrlo", expresó.

Finalmente, el referente de los movimientos sociales lanzó un cuestionamiento hacia la cúpula de la Iglesia Católica local por la falta de actividades relacionadas con el Sumo Pontífice.

"Parte del Episcopado son los obispos y no veo que tomen el legado de Francisco. Veo las acciones por un año del fallecimiento y no hay ni una al día. Nosotros venimos preparándonos todo el año para ese evento con las organizaciones", concluyó.