Juan Grabois lanzó duras críticas contra Manuel Adorni: "Además de chorro sos cag..."

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, arremetió contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la difusión de una imagen oficial del equipo de gobierno en la Cámara de Diputados.

El dirigente social calificó al funcionario como "chorro" y "cagón" en el contexto de la previa al informe de gestión que el ministro coordinador brindó ante el Poder Legislativo.

El origen de la polémica

La controversia se desató luego de que Manuel Adorni compartiera en sus redes sociales una fotografía junto al presidente Javier Milei, el resto del Gabinete y referentes de La Libertad Avanza.

En su publicación, el jefe de ministros agradeció el respaldo del oficialismo y definió al grupo como "el mejor gabinete de la historia de la humanidad. Fin".

La respuesta de Juan Grabois no se hizo esperar, cuestionando el despliegue de apoyo que rodeó al funcionario antes de enfrentar a los legisladores de la oposición.

"Cuando te tiene que rodear toda la banda para esconder tus chanchullos, además de chorro sos cagón", espetó el líder de Patria Grande a través de sus canales de comunicación.

Clima de tensión en el Congreso

El intercambio refleja el clima de confrontación que marcó la jornada en la Cámara baja, donde el jefe de Gabinete acudió para cumplir con el mandato constitucional de informar sobre la marcha del Gobierno.

Mientras que el oficialismo buscó mostrar una imagen de cohesión y fortaleza institucional, desde sectores vinculados a UxP se denunciaron irregularidades en la administración pública.

Hasta el momento, el entorno de Manuel Adorni no ha respondido de forma directa a los insultos del diputado, manteniendo la línea de los mensajes de agradecimiento por el apoyo recibido de parte de toda la escudería oficialista durante su presentación parlamentaria.