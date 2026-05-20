Julio Bárbaro, en "Cara a Cara": "Los Montoneros mataron al Padre Mujica" y "Milei es un perverso"

El estreno de "Cara a Cara", el nuevo programa de Crónica, El Streaming conducido por Facundo Pedrini y Ernesto Hadida, tuvo un arranque a la altura de las expectativas. Julio Bárbaro, uno de los invitados del primer envío junto a Juan Grabois, dejó definiciones que difícilmente pasen desapercibidas: acusó a los Montoneros de haber asesinado al Padre Carlos Mujica y calificó a Javier Milei de "perverso".

"Ellos mataron a Mujica"

Uno de los tramos más impactantes de la entrevista llegó cuando el diálogo giró hacia los Montoneros y su rol en la historia del peronismo. "Los Monto fueron la traición a Perón y la traición a la Patria. Ingresan al peronismo asesinando a Aramburu y serán expulsados asesinando a Rucci", sostuvo Bárbaro.

Consultado sobre quién comandaba la organización, el dirigente apuntó directamente a Mario Firmenich y relató un testimonio de primera mano: "Firmenich contaba anteayer. Decía: 'Estábamos en Florencia y vino la Berger y me dijo: si ustedes no vienen a la contraofensiva, lo vamos a matar acá en Florencia'. Y la contraofensiva fue mucho peor que la Triple A, muchachos".

Cuando se le consultó si los militares están presos, Firmenich también debería estarlo, Bárbaro coincidió sin titubear: "Sí, sí, sí. Además... un ser nefasto".

Luego vino la acusación más directa: "Ellos mataron a Carlos Mujica. Inventaron el cuento de Almirón, que es un cuento chino que no lo cree ni el loro". Al ser repreguntado en forma explícita -"¿vos decís que Montoneros mató a Mujica?"-, Bárbaro respondió sin rodeos: "Sí, claro".

"Milei es mucho peor que Macri"

Cuando los conductores le preguntaron si consideraba que Milei era peor que Mauricio Macri, Bárbaro no dudó. "Sí, sí, sí. También por los daños. Cuando a vos te meten el discurso adentro es porque no tenés nada adentro y te llenan y sos un muñeco. Pero Milei es mucho más... Macri no tenía esa soberbia y ese odio a la gente", afirmó.

Y fue más lejos al describir la orientación de las políticas oficiales: "Si un tipo te descuenta los coches de lujo y le saca la plata a la educación, es un perverso. Hay en él perversión, ¿eh? Deseo de jorobar. Él vendría a ser el que le viene a decir a los ricos: 'Muchachos, no hay que hacerse cargo de los pobres. Tírenlos, ¡chau!'. Entonces sacás industria y comercio y sacaste a la clase media".

El nuevo ciclo de Crónica, El Streaming

Las declaraciones de Bárbaro llegaron en el marco del debut de "Cara a Cara", el nuevo programa que se emite todos los jueves a las 18 horas por el canal de YouTube de Crónica. El ciclo propone un formato de encuentro y análisis.

El lanzamiento se suma a la grilla de Crónica, El Streaming, que ya cuenta con "No apuesten por este trío" -los miércoles a las 18 con Camilo García, Carucha Podestá y Walter Leiva- y "El pueblo quiere saber", los jueves a las 15 con Rochi Grimaldi, Gastón Samá, Fede Frick y Cami Barral.