"El Pueblo Quiere Saber", el nuevo ciclo de "Crónica, El Streaming" que recorre política, economía, sociedad y tendencias

"El Pueblo Quiere Saber" es el primer programa de la segunda temporada de "Crónica, El Streaming", el canal en vivo que lanzó Crónica el año pasado para conectar la identidad histórica del medio con los lenguajes, dinámicas y audiencias del ecosistema actual.

El ciclo sale al aire los jueves a las 15 horas y tiene como conductores a Cami Barral, Rochi Grimaldi, Gastón Samá y Fede Frick, cuatro voces que se combinan para recorrer la agenda del día con un estilo cercano y sin solemnidades.

La propuesta cubre la actualidad en todas sus dimensiones: política, economía, sociedad, cultura, deportes, medios y tendencias se articulan en cada emisión con un formato que prioriza la conversación, la opinión y el contacto directo con la audiencia.

Entre los recursos del programa se destacan los móviles callejeros, con el segmento "La Calle Opina" como uno de los ejes de interacción, además de invitados que aportan su mirada sobre los temas de coyuntura más relevantes de cada semana.

Gerardo González Bobillo, director y productor general del proyecto, lidera el desarrollo integral de esta unidad con una mirada que articula producción, contenido y posicionamiento multiplataforma. Al respecto, el directivo explicó la importancia de la elección del nombre: "Me pareció interesante recuperar el espíritu de ‘El Pueblo quiere saber' y traerlo al streaming, porque siempre fue un formato que pone en primer plano la voz de la gente. Hoy tenemos la posibilidad de estar mucho más cerca de la audiencia y generar una conversación directa con sus opiniones".

Para González Bobillo, la esencia de la propuesta radica en analizar la realidad desde una óptica social y participativa: "La idea es abordar la actualidad partiendo de lo que a la gente le preocupa, con el público como protagonista". De esta manera, el programa se inscribe dentro de la lógica que define a Crónica, El Streaming en su conjunto: contenidos en vivo con identidad propia, pensados para generar comunidad y circular en redes más allá de cada transmisión.

El programa se suma a una grilla inicial que también incluye "Cara a Cara", con Facundo Pedrini y Ernesto Hadida; "No Apuesten X Este Trío", con Camilo García, Carucha Podestá y Walter Leiva; e "Ignorantes del Derecho", con Alejandra Maglietti y Juan Bautista Torres López. Toda la programación se puede seguir en vivo por el canal de YouTube de Crónica.