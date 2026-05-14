Miguel Ángel Solá celebra sus 76 años a puro trabajo

Miguel Ángel Solá es uno de los grandes del teatro argentino: actor, director y autor con décadas de trayectoria. En lo personal sufrió golpes duros, como la separación de Paula Cancio tras muchos años de relación y el distanciamiento de sus hijas, que eligieron no tener vínculo con él. El artista hoy celebra sus 76 años a puro trabajo, lejos del drama doméstico.

Según La Pavada de Diario Crónica, el querido y prestigioso Miguel Ángel Solá celebra hoy sus 76 años. Tras recuperarse de un ACV que lo tuvo a maltraer, volvió a la Argentina y se encuentra protagonizando la obra teatral "Por el placer de volver a verla" junto a Mercedes Funes. La pieza, dirigida por Manuel González Gil, está de gira por distintos escenarios del país. El actor, nacido el 14 de mayo de 1950 en Buenos Aires, suma más de 50 películas en su carrera y se mantiene vigente como un referente absoluto.

Solá acumula más de 35 premios por su labor actoral, entre ellos el Cóndor de Plata, el Konex de Platino (1991) y reconocimientos en el Festival de Locarno. En cine protagonizó joyas como "Asesinato en el Senado de la Nación" (1984), "El exilio de Gardel" (1985), "Sur" (1987), "Casas de fuego" (1995) y "Fausto 5.0" (2001). En teatro, su carrera arrancó en 1971 y lo vio brillar en obras como "Equus" y "El hombre elefante". Viene de una familia de actores: es parte de la novena generación.

La vida personal del primer actor siempre dio que hablar. Estuvo casado con Blanca Oteyza entre 1995 y 2011, relación de la que nacieron sus hijas mayores, María Luz y Cayetana. También tuvo un romance muy recordado con Susú Pecoraro. Pero la separación más reciente fue con Paula Cancio, la actriz española 35 años menor que él, con quien convivió más de una década desde 2012 y tuvo a su hija Adriana. Pese a la ruptura, siguieron viviendo juntos por razones económicas y buena convivencia, al menos hasta abril de 2025.

En abril de 2026, el propio Solá confirmó que sufrió un ACV seis meses atrás. Lo definió como tener "un intruso en la cabeza". Pero no bajó los brazos. Se recuperó y regresó a los escenarios con entereza. Hoy, con 76 años, recorre el país con "Por el placer de volver a verla". En 2025 también protagonizó la comedia "Mi querido presidente" con Maxi de la Cruz, con funciones en Buenos Aires y Uruguay. El actor se caracteriza por su intensidad y compromiso en el escenario, valorando la conexión con el público por encima de todo.

A pesar de las dificultades económicas que enfrentó en el pasado, Solá sigue trabajando con la misma pasión de siempre. En septiembre de 2025 declaró estar en pareja con una pintora más joven que él. Y aunque sus hijas mayores eligieron alejarse, él se define como un hombre familiar y protector. Es abuelo de Bruno, hijo de su hija mayor Pilar. Mientras tanto, la función sigue. Porque Miguel Ángel Solá, a los 76, no concibe la vida sin un escenario. Y el público, fiel a su talento, lo sigue aplaudiendo de punta a punta del país.