Emanuel arremetió contra Sol Abraham tras su expulsión de "Gran Hermano Generación Dorada": "Es mala gente..."

La salida de Solange Abraham de Gran Hermano Generación Dorada no pasó desapercibida y generó un fuerte impacto entre los jugadores.

A pocos minutos de su expulsión, Emanuel Di Gioia se reunió en el jardín con Luana Fernández y Yanina Zilli, donde lanzó durísimas críticas contra quien hasta entonces era su aliada.

La decisión que lo cambió todo

El 29 de abril, el "Big" reunió a todos los participantes y comunicó en vivo, a través de Telefe, que Solange debía abandonar la casa de manera inmediata. Desde la producción explicaron que la medida se tomó porque la jugadora estaba "deshonrando" el reality, luego de manifestar en reiteradas ocasiones su intención de irse al extrañar a su hija.

La reacción sin filtro de Emanuel

Tras la sorpresiva expulsión, Emanuel no dudó en marcar su postura y lanzó que "Me encanta cómo la sacó Gran Hermano. ‘No te podés despedir, andate'", en referencia a la forma en que se dio la salida. En esa misma charla, Luana sumó su visión al señalar que "La cortó menos diez, con todas las oportunidades que le dio", apoyando la decisión de la producción.

Lejos de quedarse ahí, Emanuel profundizó su crítica y disparó que "Sol es mala gente. Tiene ego. ¿Por qué pensás que se quiso pelear conmigo?", dejando en claro el quiebre total del vínculo. Además, reforzó su postura al asegurar que "Ella quería abandonar desde el día 18 de marzo", dando a entender que la salida era algo que venía gestándose.

Cruces, acusaciones y tensión total

El clima se volvió aún más tenso cuando Yanina intervino con dureza y lanzó que "Vos me decías que extrañaba mucho a la hija... Es mala gente, cómo te la hizo, qué asco", sumándose a las críticas contra Solange.

Por su parte, Emanuel también respondió a la acusación de traidor que recibió antes de la salida y se defendió al expresar que "¿Sabés cuántas veces la frené para que no se vaya y me tiró esa?", evidenciando su enojo por lo ocurrido.

Un clima que no se enfría

La tensión no terminó ahí. Al día siguiente de la expulsión, el participante volvió a referirse al tema apenas se despertó y, sin vueltas, lanzó un comentario que reflejó su postura actual: "Ya se fue Sol, chicos. ¡A disfrutar!".

Una interna que sigue abierta

La salida de Solange Abraham dejó expuestas las grietas dentro de la casa y reconfiguró los vínculos en pleno juego. Entre acusaciones, estrategias y relaciones que se rompen, el reality suma un nuevo episodio cargado de polémica.

Mientras tanto, el impacto de esta expulsión sigue creciendo y todo indica que las consecuencias recién empiezan a sentirse dentro de la casa más famosa del país.