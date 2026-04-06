Andrea del Boca y Yanina Zilli se cruzaron a los gritos en "Gran Hermano" por Maradona: "Cínica y perversa..."

Con el paso de los días, las grietas dentro de "Gran Hermano: Generación Dorada" se vuelven cada vez más visibles. Uno de los focos de conflicto es el que protagonizan Andrea del Boca y Yanina Zilli, quienes arrastran varios cruces en la casa. En ese contexto, las concursantes se sacaron chispas en la cena de nominados: hubo gritos, reproches y una pelea que terminó involucrando a Diego Armando Maradona y su familia.

El detonante se vincula a una dinámica que la actriz había impulsado días antes, durante su cena romántica con Brian Sarmiento. Allí la actriz propuso un juego de ficción con impronta de novela, donde su compañero asumía el rol de futbolista adinerado y ella interpretaba un personaje dramático. "Esto es parte de una telenovela", explicó luego para defender la idea.

Con el correr de las horas, comenzaron a circular versiones sobre lo que se dijo en ese intercambio. Zilli, que no estuvo presente, reconstruyó la escena a partir del relato del exjugador y llevó el tema a la mesa, generando un clima incómodo entre los participantes. De acuerdo a lo que planteó Yanina, Andrea habría hecho comentarios sobre los vínculos en el mundo del fútbol. "Dijo que él era un jugador de fútbol y los jugadores de fútbol compraban siempre con plata a las mujeres y a las novias", indicó la exvedette.

Pero la mesa se encendió con una referencia puntual. "¿Sabés a quién nombró? A Maradona. Por ejemplo, a Maradona, que está muerto", agregó Zilli, visiblemente molesta por la mención al ídolo en ese contexto.

El cruce de Yanina Zilli y Andrea del Boca. (Foto: Captura Telefe).

A partir de ahí, el cruce fue directo y sin filtro. "¿Ahí lo nombraste a Maradona, que no está en este plano?", le preguntó Yanina a su compañera. Sin esquivar el tema, Del Boca respondió con firmeza: "Maradona era mi amigo. ¿Por qué yo no voy a nombrar a mi amigo?". Además, aclaró que lo hizo desde un lugar afectivo y que incluso había agradecido a Claudia Villafañe en esa charla.

El ida y vuelta escaló en segundos. "Que lo mire Dalma, a ver qué le pareció cuando lo nombró a Maradona", lanzó su compañera. Cansada de las críticas, la actriz reaccionó: "Si no estuviste, callate la boca". La respuesta fue inmediata: "Yo me callo si quiero", retrucó la exvedette, profundizando el enfrentamiento.

Andrea del Boca en la cena de nominados. (Foto: Captura Telefe).

La tensión siguió en aumento con frases cada vez más duras. "Sos novelera acá desde que llegaste. No te quiere nadie", disparó Zilli. Del otro lado, Andrea se plantó: "Vos no me querrás, el público me quiere", respondió, sin lograr descomprimir. En ese tono, Yanina la acusó de actuar para cámara, buscar protagonismo y manipular situaciones, además de tratarla de "cínica y perversa".

Así, el clima terminó completamente desbordado. Hubo gritos, acusaciones cruzadas y referencias personales que obligaron a intervenir a Santiago del Moro. Lo que prometía ser una cena estratégica se transformó en uno de los momentos más tensos de la temporada.