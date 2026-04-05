Jorge Rial y Viviana Canosa destrozaron a "Gran Hermano: Generación Dorada" y apuntaron contra Santiago del Moro: "Es un embole..."

Con cada nueva edición de "Gran Hermano", no solo se enciende la casa, sino que también reaparecen viejas figuras que marcaron época. Entre ellas, Jorge Rial, quien supo liderar algunas de las ediciones más exitosas del reality en Telefe. En ese contexto, durante la emisión de este sábado de "El Run Run del Espectáculo", Lío Pecoraro y Fernando Piaggio expusieron la opinión del periodista y de Viviana Canosa sobre la versión actual del ciclo, hoy conducida por Santiago del Moro.

Según reconstruyeron en el programa de Crónica, todo se originó en el streaming Carnaval, donde el papá de More Rial fue consultado por "Gran Hermano: Generación Dorada". Lejos de esquivar la respuesta, dejó una mirada crítica que apuntó tanto al contenido como a la conducción. "Era otra cosa, hoy ya no te llama la atención, no hay nada que te llame la atención. Lo mismo cuando me preguntan por las conducciones", lanzó sin filtros.

Tras esa definición, Canosa intervino sin rodeos y profundizó el cuestionamiento hacia quien hoy lleva adelante el reality. "Sí, igual para mí es un embole con Santiago. Lo que hiciste vos en Gran Hermano no lo están haciendo ahora", señaló.

En ese tono, la periodista fue por más y trazó un paralelismo cargado de ironía sobre el funcionamiento del envío. "Andrea Del Boca entra, sale, va a pedir su paritaria nueva y vuelve teñida...o sea ¡Es un quilombo! ¿Entendés? Es muy desprolijo, antes la gente entraba y se quedaba. Che, se pasaron veinte pueblos, es demasiado...o puede ser que estén representando a la decadencia argentina, también", concluyó Viviana, con contundencia.