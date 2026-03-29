Lizy Tagliani se quebró al revelar cómo las acusaciones de Viviana Canosa impactaron en la adopción de su hijo: "Fue muy..."

Días atrás Lizy Tagliani estuvo en el centro de la escena mediática por su inesperado despido de Pop Radio. Sin embargo, atraviesa un presente laboral activo con su participación en el musical "Annie". En ese contexto, la humorista visitó a Mirtha Legrand en su ciclo, donde habló sobre el proyecto teatral y también se refirió al proceso de adopción de su hijo Titi, atravesado por las acusaciones de Viviana Canosa.

Durante la charla, la comediante definió ese camino como un proceso "largo" y "extremo", atravesado por un proceso administrativo complejo. Incluso comparó esa experiencia con su papel en la obra, Miss Hannigan. "El personaje que hago en Annie representa la burocracia en la adopción", expresó en "La noche de Mirtha" (El Trece).

Pero más allá del proceso arduo, hubo un momento determinante que la marcó. A un día de la audiencia definitiva, Viviana Canosa realizó fuertes declaraciones que dejaron a Tagliani expuesta y derivaron en una causa por presunta corrupción de menores que llegó a la Justicia.

Aunque, lejos de derrumbarse, la actriz encontró una motivación mayor para seguir adelante. "Fue un golpe muy fuerte lo que recibí cuando dijeron lo que dijeron de mí en televisión a un día de tener la audiencia de tenencia definitiva. Estaba mucho más focalizada y más fuerte que nunca... por un nene que todavía no era nuestro hijo y que corría el riesgo por mentiras de volver a esa situación", aseguró.

A partir de esa experiencia, su forma de ver la vida cambió por completo. Según relató, hoy prioriza cada decisión pensando en su entorno más cercano. La maternidad le dio una nueva perspectiva que la llevó a actuar con mayor conciencia en cada paso. En ese sentido, Lizy recordó una frase que la marcó profundamente.

Lizy Tagliani y su esposo junto a Tati.

"Nazarena Vélez decía 'lo hago por mis hijos' y lo tomábamos en broma porque estaba entangada en una playa rubia... Y le decía que entendí lo que es 'lo hago por mis hijos'. No es la tanga, ni el pelo ni el contexto. Es una frase tremendamente poderosa", aseguró.

La artista se quebró al contar el impacto emocional que le generó la exposición mediática en aquel entonces, al punto de detener su auto para llorar y liberar la angustia que atravesaba. "Era como si me estuvieran matando todos los días un poquitito", reveló sobre lo que sentía lejos de las cámaras.

Pese a todo, encontró fuerza en su familia y en su hijo, que se convirtió en su motor principal. Ese sostén emocional le permitió atravesar el proceso y salir adelante en uno de los momentos más difíciles de su vida.