Lizy Tagliani rompió el silencio con un fuerte descargo tras su salida de la radio: "Me hubiera gustado..."

En las últimas horas, Lizy Tagliani y Elizabeth Vernaci quedaron en el centro de la escena mediática tras conocerse que las autoridades de Radio Pop decidieron echarlas de la emisora. En medio de distintas versiones sobre los motivos, la humorista y actual protagonista de "Annie" rompió el silencio y compartió un contundente descargo en redes sociales.

Según detalló Paula Varela, la conductora de Olga no recibió precisiones claras y le hablaron de "cuestiones estructurales" en el marco de una reconfiguración interna. Por su parte, Rodrigo Lussich sumó otra versión y apuntó a un tema económico. Además, aseguran que el momento en que le comunicaron la decisión a la comediante la afectó notoriamente, ya que tenía su año laboral organizado en función del ciclo radial.

Este miércoles a la tarde, Lizy confirmó la noticia y dio detalles del final, a través de su cuenta de Instagram. "Paso por acá para decirles que es verdad, el programa termina. Me lo comunicaron hoy. El 27 de marzo es mi último programa", expresó, dejando en claro que la determinación fue tomada por la emisora y no por ella.

El cierre resulta anticipado, ya que su vínculo contractual seguía vigente: llevaba dos años al aire con un contrato firmado por cinco. Según trascendió, la decisión le fue comunicada tras finalizar su programa, en una reunión privada que marcó un desenlace abrupto.

Lizy Tagliani y su equipo en Pop Radio. (Foto: Instagram/ @lizytagliani).

A pesar del contexto, Tagliani eligió mantener un tono agradecido. "Solo tengo palabras de agradecimiento por el proyecto y la oportunidad. Estos dos años y meses he aprendido un montón, he disfrutado, hemos reído y hemos llorado", señaló. También lamentó no haber podido despedirse al aire: "Me hubiera gustado ser yo la que lo cuente en el programa de radio, pero se dio así".

Lejos de mostrarse caída, la conductora dejó ver optimismo frente a lo que viene. "Estoy contenta porque voy a poder llevar a Tati al cole y descansar para llegar intacta a las funciones de Annie", contó. Además, adelantó nuevos proyectos: "Se viene un programón que no les puedo contar, pero es hermoso". Y cerró con un mensaje para su público: "Les agradezco a todos. Vamos a disfrutar hasta el 27 para dejar un lindo sabor y una linda energía".