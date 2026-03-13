La tensa relación entre Elizabeth Vernaci y Viviana Canosa sumó un nuevo y explosivo capítulo que podría terminar en Tribunales. Durante la última emisión de su programa, la conductora de "La Negra Pop" se mostró tajante respecto a las acusaciones que la periodista lanzó tiempo atrás contra diversas figuras del medio. Acompañada por Martín Cirio, la locutora dejó en claro que busca sentar un precedente legal para evitar que las difimaciones mediáticas queden impunes.

Todo comenzó cuando Viviana Canosa realizó una serie de denuncias públicas en las que involucró no solo a la Negra Vernaci, sino también a figuras como Lizy Tagliani y Flor Peña. Estas declaraciones, calificadas como falsas por las damnificadas, generaron un repudio inmediato y la decisión de unir fuerzas para llevar el tema ante la Justicia. El conflicto, que ya lleva meses de arrastre, escaló esta semana tras las declaraciones de la conductora en una entrevista con Martín Cirio.

La Negra Vernaci, contra Viviana Canosa hasta las últimas consecuencias: "Tiene que haber un castigo..."

En medio de la charla, la Negra Vernaci expuso la necesidad de una regulación más estricta sobre los dichos en televisión: "Es un papelón chicos, lo que queremos con Flor Peña y Lizy Tagliani es también que esto se prohíba. Tiene que haber una ley que diga que vos no podés decir cualquier cosa de otro". La conductora enfatizó que la libertad de expresión no debería ser una excusa para atacar la integridad de las personas por motivos personales o arbitrarios.

La locutora continuó con su descargo apuntando directamente a la impunidad con la que, según ella, se manejó Viviana Canosa en sus editoriales: "No podés decir cualquier cosa porque a mí se me cantó y me levanté loca. Tiene que haber una ley que cuide a la gente y que haya un castigo a alguien que hace algo así. Tiene que haber un castigo claro, no solamente económico". Con estas palabras, planteó que las multas monetarias ya no son suficientes para reparar el daño causado por este tipo de declaraciones.

El pedido de una normativa que proteja a los trabajadores de prensa y figuras públicas de acusaciones infundadas reabrió el debate sobre la ética periodística. Mientras Lizy Tagliani y Flor Peña mantienen su apoyo a esta iniciativa, se espera que las presentaciones judiciales avancen en los próximos días. La resolución de este enfrentamiento podría marcar un antes y un después en la forma en que se manejan las denuncias mediáticas en la televisión argentina.