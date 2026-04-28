Giro en la causa "Mamá Corazón": ordenan definir si prescribió el caso contra Andrea Del Boca

Desde hace algunas semanas Andrea Del Boca se encuentra en el centro de la escena mediática no solo por su salida de "Gran Hermano: Generación Dorada", sino también por las novedades respecto a su situación judicial. Luego de que la fiscal apelara su absolución en la causa por la financiación de la telenovela "Mamá Corazón", ahora ordenaron determinar si el caso está prescripto.

En las últimas horas, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió suspender el tratamiento de la apelación presentada por la fiscal Fabiana León en el expediente por presuntas irregularidades en la financiación estatal del proyecto encabezado por la actriz. Antes de avanzar, dispuso que se evalúe si el caso está prescripto y corresponde cerrarlo por el paso del tiempo sin una sentencia firme. La decisión introduce un giro clave en el proceso.

Cabe recordar que en septiembre de 2025 el Tribunal Oral Federal 7 había absuelto a Del Boca, al exministro Julio De Vido y a otros imputados. Los jueces concluyeron que no hubo perjuicio económico para el Estado y descartaron la existencia de maniobras fraudulentas en la producción.

Sin embargo, la fiscalía había cuestionado ese fallo y llevó el caso a revisión. Ahora, los camaristas devolvieron el expediente al tribunal de origen para que, tras consultar a las partes, determine si corresponde declarar la prescripción. "La acción penal podría encontrarse prescripta", advirtieron.

Desde la defensa de Andrea, el abogado Juan Pablo Fioribello sostuvo: "Más allá de suspicacias, esta defensa a mi cargo no solicitó ningún tipo de medida de esta naturaleza, esta es una medida ordenada por la propia Casación"

Y agregó: "Entendemos que el juicio oral puso blanco sobre negro y demostró la inocencia de la señora Del Boca. Queremos que Casación confirme esto para que quede bien demostrada la absoluta inocencia de mi clienta en este hecho".