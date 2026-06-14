Murió el youtuber argentino Gaspi: los mensajes de despedida desde Coscu y Davo Xeneize hasta Ibai Llanos

Este domingo 14 de junio, se confirmó la triste noticia de la muerte del youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, tras la colisión de dos helicópteros sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro. Además del joven de 23 años, hubo otras cinco víctimas fatales, entre ellas su director de videos musicales Lucas Vignale, también argentino. Colegas y figuras del streaming compartieron su mensaje de condolencia y despedida en redes sociales.

"Descansa en paz, Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste, motivadísimo e ilusionado, cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta... Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo", escribió Martín 'Coscu' Pérez Disalvo.

La despedida de Coscu a Gaspi. (Foto captura de X).

En tanto, Davo Xeneize expresó:"Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira, pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras. QEPD, Gaspi. Fuerzas a todos sus familiares".

La despedida de Davo Xeneize a Gaspi. (Foto captura de X).

"Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y cómo me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estilo de vida. Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos. La gente te recordará con una sonrisa y eso hará que estés en nuestro corazón por siempre; nunca serás olvidado. No me siento capacitado para llamarte amigo, pero quiero decirte que me alegro mucho de haber coincidido en tu camino. Que en paz descanses, leyenda", dice el mensaje de La Cobra.

La despedida de La Cobra a Gaspi. (Foto captura de X).

Ibai Llanos, el famoso youtuber español y organizador de "La Velada del Año", siendo la quinta edición en la que participó Gaspi, lamentó la noticia en la red social X (antes Twitter): "Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos".

La despedida de Ibai Llanos a Gaspi. (Foto captura de X).

El periodista deportivo Pablo Carrozza también se pronunció sobre la muerte de Gaspi, donde suplicó que sea mentira la noticia: "Gaspi, decime que es una joda de mal gusto, como hiciste durante toda tu vida". Y añadió: "No puedo creerlo. Q.e.p.d.".

La despedida de Pablo Carrozza a Gaspi. (Foto captura de Instagram).

"Estoy realmenre sin palabras. Lo voy a recordar siempre como ese pibe sencillo, que solo pensaba en cómo superarse día a día. Me duele que no hayamos podido ver todos esos proyectos que tenía en mente. Que sé que eran muchos. Me queda la espina de no haber pasado más momentos con él. Mis condolencias a toda su familia y a sus amigos. Se nos fue el verdadero mejor youtuber de Latinoamérica", sumó su mensaje Matías Bottero.