Quién era Gaspi: la historia del youtuber argentino que murió en el accidente de helicópteros en Río de Janeiro

El mundo del streaming y del espectáculo internacional atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi. En las últimas horas, las autoridades brasileñas informaron que el youtuber argentino perdió la vida en un accidente ocurrido luego de que dos helicópteros colisionaran en pleno vuelo sobre Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro.

El accidente también se cobró la vida del cantante estadounidense Oliver Tree y del director de videos musicales argentino Lucas Vignale. Tras la colisión, una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió. Las llamas alcanzaron decenas de autos, mientras que los restos de los helicópteros impactaron contra edificios cercanos y generaron escenas de enorme conmoción en la zona.

La noticia impactó de lleno en las redes sociales, donde miles de usuarios nacionales e internacionales expresaron su tristeza. Con apenas unos años de carrera, Gaspi había logrado construir una comunidad enorme gracias a un estilo tan particular como polémico, que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del universo digital argentino.

Nacido en Buenos Aires, comenzó a hacerse conocido siendo adolescente. Micrófono en mano y con su ya clásico saludo "buenass", recorría distintos puntos de la ciudad para interactuar con desconocidos. Sus videos, cargados de humor incómodo y situaciones inesperadas, rápidamente se volvieron virales.

Gaspi en "La Velada del Año V". (Foto: Instagram/ @gaspipd).

Aunque su canal no contaba con una gran cantidad de publicaciones, logró reunir millones de seguidores en diferentes plataformas. Su forma de comunicar generó tanto admiración como cuestionamientos, pero nunca pasó desapercibido. Esa combinación terminó convirtiéndolo en uno de los creadores más comentados del país.

En 2022 recibió el premio a Youtuber del Año en los Coscu Army Awards, una distinción que consolidó su popularidad. Tiempo después decidió alejarse de la exposición mediática y atravesó una etapa compleja a nivel personal, reduciendo notablemente su presencia en internet.

En mayo de 2026, el youtuber anunció "La vuelta de Gaspi". (Foto: Instagram/ @gaspipd).

Su regreso llegó en 2025 con un perfil diferente. Mostró una faceta más reflexiva en "La vuelta de Gaspi" y sorprendió a sus seguidores al participar de "La Velada del Año V", el evento organizado por Ibai Llanos en España. Hoy, mientras las redes se llenan de mensajes de despedida, su legado permanece ligado a una generación que encontró en sus contenidos una forma distinta de entretenimiento.



