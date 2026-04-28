Virginia Demo mostró su rotundo cambio físico tras recibir el alta en "Cuestión de peso": "Nunca pensé que iba a..."

En las últimas horas, Virginia Demo sorprendió a sus seguidores al mostrar su impactante cambio físico a menos de dos semanas de haber recibido el alta en "Cuestión de peso" (El Trece). La comediante, que se sumó al ciclo conducido por Mario Massaccesi en enero, compartió su alegría y motivación con sus seguidores en redes sociales.

"Escúchame una cosa. Miren...", comenzó diciendo Virginia en un video donde posó feliz y segura de sí misma. "Con esto les quiero decir que se puede", remarcó la exhermanita, alentando a quienes se encuentran en un proceso similar.

Luego, contó: "Tengo 57 años, ya tuve la menopausia; entiendo que mis hormonas se empezaron a acomodar. Nunca pensé que iba a volver a este peso, un peso que no tenía hacía un montón".

Cuando ingresó a "Cuestión de peso", Virginia Demo pesaba 89,9 kilos. Después de tres meses de tratamiento, recibió el alta con 76,6 kilos. No obstante a ello, la humorista aseguró que sigue manteniendo los hábitos saludables que aprendió en el programa: "Sigo haciendo gimnasia en mi casa, ya les voy a mostrar", prometió contenido vinculado al ejercicio para el bienestar en sus redes sociales.

El impactante cambio de Virginia Demo tras su paso por "Cuestión de peso". (Instagram/@virgidemook).

"La verdad es que cuando entré al programa no creía que iba a tener estos resultados, no creía que me iba a cambiar tanto la cabeza, no creía que me iba a hacer habitué de lo que hay que comer, cómo, las porciones, cuándo... Y la verdad es que estoy muy feliz", reconoció la ex "Gran Hermano".

Virginia también aconsejó a sus seguidores: "Todo lo que se dice ahí es cierto. Lo fundamental es cambiar la cabeza y quererte". Además, celebró una mejora clave en su salud: "Yo tenía el hígado un poquito graso. Eso ya se fue. Así que nada, feliz".

En su publicación, que superó los 28 mil "me gusta", Demo agradeció a todos los profesionales de la clínica del Dr. Alberto Cormillot que la acompañaron en el proceso. Entre los comentarios de apoyo, se encontraba el de Estefanía Pasquini, quien le escribió: "Felicitaciones, Vir. Esto es todo mérito tuyo. Nosotros damos herramientas, pero está en vos aplicarlas o no, y vos te agarraste de todo y acá tus logros, muy merecidos".