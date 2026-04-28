Charly García recibió el alta médica tras una exitosa operación de riñón

El legendario músico Charly García fue dado de alta el pasado lunes tras someterse a una nefrectomía parcial en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

El artista, que había ingresado al centro asistencial porteño hace menos de una semana para una cirugía programada, ya se encuentra en su hogar luego de que los profesionales médicos confirmaran su evolución favorable y el éxito del procedimiento quirúrgico.

Detalles de la intervención

Durante la cirugía, se procedió a extirpar una parte del órgano afectado sin que se presentaran complicaciones posteriores.

Tras la operación, el compositor y pianista permaneció internado en una habitación común de la clínica para monitorear su recuperación. Desde su entorno emitieron un comunicado oficial para llevar tranquilidad a sus seguidores, aclarando que el proceso se ajustó a los tiempos previstos por el equipo médico.

"La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento", informaron sus allegados durante la internación.

Recuperación y estado general

Para despejar dudas sobre la gravedad del cuadro, los voceros del músico subrayaron que el tratamiento no requirió medidas de soporte complejas.

"Es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento", detallaron en el texto oficial, donde también agradecieron el respeto y el cariño del público.

Aunque el artista mantiene un perfil bajo desde hace tiempo y utiliza silla de ruedas para desplazarse, este alta médica confirma que su estado de salud es estable.

"Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre", concluyó el mensaje que cerró el período de incertidumbre sobre la salud del máximo referente del rock argentino.