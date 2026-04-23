Operaron a Charly García y permanece internado: cómo se encuentra

Charly García fue intervenido quirúrgicamente este miércoles en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde se le realizó una nefrectomía parcial, un procedimiento que consiste en la extirpación de una parte del riñón. La operación fue confirmada por su entorno y su mánager en declaraciones al programa LAM.

Según informaron, la cirugía fue exitosa y el artista, de 74 años, se encuentra estable, recuperándose en una sala común. "Salió todo bien", aseguraron desde su equipo, llevando tranquilidad a sus seguidores luego de la preocupación inicial que generó la noticia.

Charly García se recupera tras una cirugía programada y permanece bajo observación médica

El procedimiento había sido previamente programado, lo que permitió un abordaje controlado y una evolución previsible. Tras la intervención, el músico permanecerá internado algunos días más bajo supervisión médica para monitorear su recuperación.

Como parte del postoperatorio, los profesionales iniciaron un proceso de diálisis para acompañar el funcionamiento renal, mientras continúan evaluando su evolución. De mantenerse este cuadro favorable, se espera que Charly pueda retomar progresivamente sus actividades habituales bajo seguimiento médico.

Se espera que en las próximas horas el entorno del artista o el equipo médico emitan un parte oficial con mayores precisiones sobre su evolución y los pasos a seguir en su recuperación.