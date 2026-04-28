Damián Szifron vuelve al cine con una película junto a Luisana Lopilato y Leonardo Sbaraglia: los detalles

En medio del "boom" de las series verticales, las plataformas de streaming no se quedan atrás y generan repercusión con los estrenos y el anuncio del rodaje de nuevas series y películas. En ese contexto, y mientras crece la expectativa por la cuarta temporada de "Envidiosa", se conoció la nueva película que prepara Damián Szifron con Leonardo Sbaraglia y Luisana Lopilato, un proyecto que ya despierta interés dentro de la industria.

De acuerdo a información de La Pavada del Diario Crónica, es oficial la película de Lopilato y Sbaraglia, dirigidos por Szifron, quien también tiene a cargo el guión, en lo que marca su regreso al cine con una producción de gran escala junto a una plataforma y en coproducción con K&S. El film, titulado "El sobrino", comenzó a rodarse en Ramos Mejía y suma en su elenco a Rita Cortese, Valeria Lois y participaciones especiales de Vincent Macaigne y Franco Nero.

La historia, que estará disponible en Netflix, gira en torno a un pianista de prestigio internacional que atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera, hasta que un hecho inesperado altera su equilibrio: descubre que su sobrino, un chico de nueve años, tiene un talento musical extraordinario, incluso por encima del suyo. A partir de ahí, el relato se mete en un conflicto íntimo atravesado por la competencia, el ego y los vínculos familiares.

Más allá del universo de la música, la trama pone el foco en temas universales como el miedo a perder el lugar, la presión del reconocimiento y las tensiones dentro del ámbito familiar.

El elenco de "El sobrino". (Foto: Instagram/ @chenteflix).

Aunque el rodaje arrancó en el conurbano bonaerense, la producción continuará en ciudades como Hamburgo, Londres y Nueva York, en una apuesta que busca proyección internacional dentro del catálogo global de la plataforma.