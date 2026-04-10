"Envidiosa", con Griselda Siciliani, llega a su final en Netflix: cuándo se estrena y cómo será la trama

Con la llegada de abril, Netflix tiró toda la carne al asador e hizo grandes anuncios en lo que concierne a "Hecho en Argentina", la grilla donde se encuentran todas las producciones locales de la plataforma. Además de la serie sobre Moria Casán y el documental sobre Silvina Luna, el servicio de streaming reveló la fecha de estreno de la temporada final de "Envidiosa".

La cuarta y última entrega de "Envidiosa" se estrenará el miércoles 29 de abril en la empresa de la "N" roja gigante.

"Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja no viene sola: también aparece Bruno, el hijo de nueve años, fruto de la relación anterior, listo para instalarse en la ciudad. Ella tendrá que aceptar que la verdadera familia no siempre es la que se imagina", reza la sinopsis de Netflix sobre la temporada final.

La última temporada de "Envidiosa, con Griselda Siciliani y Esteban Lamothe, se estrena el 29 de abril en Netflix.

Cabe recordar que la tercera temporada de "Envidiosa", que contó con la participación especial de la cantante Nicki Nicole, abordó los deseos de maternar de Vicky (Griselda Siciliani), mientras buscaba hacerse paso en el mercado laboral. El drama vino cuando su novio, Matías (Esteban Lamothe), descubrió que es papá de un niño del que nunca supo de su existencia.

"Es la última y es hermosa", adelantó Siciliani, evitando hacer spoilers, pero anticipando que su personaje tendría un final feliz después de todo. Concluida su etapa con "Envidiosa", la artista se sumergirá en otros proyectos dentro de la plataforma, como la serie de Moria Casán, que saldrá para el cumpleaños de la One; y la película "Felicidades", junto a Adrián Suar, que sale a fines del 2026.