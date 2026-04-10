La serie sobre Moria Casán: Netflix lanzó el tráiler oficial y ya tiene fecha de estreno

La biopic de Moria Casán es uno de los programas más esperados para 2026. Con algunos problemas en su producción, como el accidente de Cecilia Roth durante las grabaciones, el proyecto avanza con grandes figuras interpretando a la diva, como su hija, Sofía Gala, y Griselda Siciliani, además de Roth. A pocos días de la presentación del tráiler del documental de Silvina Luna, Netflix lanzó también el primer adelanto de la serie sobre Moria Casán y anunció la fecha de estreno: el 14 de agosto, para todo el mundo.

El adelanto ya está dando que hablar. Arranca con Sofía Gala personificando a su mamá en los ‘70, con look de vedette y esa actitud que después se volvería marca registrada. "Para los que no me conocen, mi nombre es Moria. Soy nueva en la revista y soy un caso raro e inusual", suelta en el tráiler. Después aparece Cecilia Roth con tono más retrospectivo: "Pasé de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional el mismo día". Y más tarde, Griselda Siciliani, en plena época de ShowMatch, tira la frase que la resume: "Estoy acá porque mi presencia jerarquiza la pista".

Sofía Gala en la piel de Moria Casán, en tiempos de la película con Susana Giménez, Jorge Porcel y el Negro Olmedo.

Cada una agarra una etapa clave. Sofía Gala hace de la Moria joven, la que se animó a todo en el teatro de revista. Siciliani se mete en los años de furor televisivo, rating y escándalos con elegancia. Y Roth retrata el momento más reciente, con esa mirada sabia de quien ya vio todo. La serie no es solo un repaso por la vida de una estrella; es también un espejo de la cultura popular argentina de los últimos cincuenta años, con sus luces y sus sombras.

La propia Moria presentó el tráiler en su programa de El Trece y se quebró un poco: "Son años de entrega, profesionalismo, amor y dedicación. Gracias a ustedes. Si no estuvieran ustedes, yo no estaría acá. Eso es obra de ustedes, que hace más de cincuenta años que me eligen". Detrás de cámaras, el rodaje no fue una tarde de té: tuvieron el accidente de Cecilia Roth, polémicas y entredichos. Pero como dice la propia diva, no podía ser de otra forma.

Cecilia Roth, como Moria Casán.

La dirección es de Javier Van de Couter, la producción corre por cuenta de About Entertainment, y la promesa es clara: un homenaje a la mujer que hizo de la transgresión su forma de vivir. Entre las escenas que ya se ven, está la recreación de la presentación de su libro "Memoria" en 2012 y guiños a su vigencia total. Con este lanzamiento, Netflix apuesta fuerte al contenido argentino. Y Moria, una vez más, demuestra que su presencia jerarquiza cualquier pista.