Germán Martitegui, emocionado al ver a Damián Betular en el teatro: "Ese amigo que..."

Un video filmado en una función de "Hairspray" expuso un costado inédito de Germán Martitegui. El reconocido chef, famoso por su mirada seria y sus críticas ácidas en "MasterChef Celebrity", no logró ocultar su emoción al ver a su amigo y colega Damián Betular debutar como actor. La grabación se viralizó rápido mientras crece la incertidumbre sobre el futuro del jurado del reality. El propio Betular ya anticipó posibles cambios.

Damián Betular subió al escenario del musical "Hairspray" y se llevó una sorpresa entre el público. No era la ovación de pie, sino un fanático muy especial: Germán Martitegui. El chef, que suele mostrarse adusto y hasta malhumorado en la mesa del jurado de MasterChef Celebrity, apareció en un video aplaudiendo, bailando y celebrando a su colega como si fuera un familiar.

La usuaria de TikTok que grabó la escena lo subió ayer a la red social. El video acumuló casi 200 mil reproducciones en menos de 24 horas. En esas imágenes se ve a Betular caracterizado como Edna Turnblad, saludando al público al final de la función. Y en las butacas, Martitegui sonríe, mueve los brazos con ritmo y festeja sin disimulo. La joven escribió sobre el clip: "Ese amigo que te acompaña cuando cumplís tus sueños". Después agregó: "La amistad plasmada en un video".

Los comentarios de los usuarios no tardaron en recordar el pasado. "Pensar que cuando se conocieron, Martitegui no aceptó a Betular para trabajar; años después así...", posteó una persona. Esa frase resume una historia conocida dentro del ambiente gastronómico y televisivo. La relación entre ambos chefs pasó de la distancia profesional a una amistad sólida que ahora conmueve en las redes.

Lo que más llamó la atención del video fue el contraste. Martitegui construyó una imagen televisiva de tipo duro, exigente, pocas veces afectuoso con los participantes. Pero ese mismo hombre se mostró tierno, orgulloso, casi paternal, viendo a Betular brillar sobre las tablas. El contraste no pasó desapercibido para los seguidores del reality de cocina.

Este momento viral llegó justo en medio de una ola de rumores sobre el futuro del jurado de MasterChef Celebrity. Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis integran el trío histórico del programa desde hace varias temporadas. Hace poco ganaron un Martín Fierro 2026 en la terna "mejor jurado". Sin embargo, la última temporada (conducida por Wanda Nara) podría marcar un punto de inflexión.

Betular ya lo confirmó en declaraciones recientes: Donato no seguirá en el programa como miembro del jurado. "Lo charlamos el otro día en los Martín Fierro, que le decíamos a ‘Dona' que no le creíamos, pero él hizo diez temporadas junto con Germán; los tres vamos cinco, que es una barbaridad también", explicó el pastelero. Esas palabras abren la puerta a una reconfiguración total del panel.

El video de Martitegui aplaudiendo a Betular no es solo un momento tierno en redes. Es también una fotografía del cambio. Por un lado, muestra cómo dos personas que empezaron con desconfianza profesional terminaron construyendo un lazo genuino, lejos de la cámara. Por otro, llega en un momento frágil para la mesa más famosa de la televisión argentina. La salida de Donato de Santis significa el fin de una época.

Queda por ver si el programa mantendrá a Betular y Martitegui juntos, o si la producción aprovechará para una renovación completa. Lo cierto es que, más allá de los contratos, ese gesto de alegría sincera en una sala teatral demuestra que la amistad entre ambos chefs trascendió lo laboral. Y eso, en un medio donde muchas alianzas duran lo que un ciclo televisivo, vale más que cualquier rating.

El video viral, entonces, actúa como un termómetro: el público valora ese costado humano que Martitegui suele esconder detrás del anteojo y las críticas. Quizás por eso la reacción generó tanta repercusión. Porque ver a un tipo serio emocionarse es, a veces, la mejor declaración de principios.



