Damián Betular y el gran elenco de "Hairspray": arranca una nueva era en el teatro con la producción de Olga

La guerra del streaming entre Luzu TV y Olga se reavivó al rojo vivo después de un nuevo enfrentamiento mediático entre sus líderes. Todo comenzó con una grave acusación de Migue Granados, que recibió la letal contestación de Nico Occhiato, quien mandó a su competidor a trabajar. Mientras en la virtualidad sigue la batalla, en teatro arranca una nueva era, con "Hairspray", musical que cuenta con la producción de Olga, la dirección de Fernando Dente, y el protagónico de Damián Betular, con gran elenco. La cosa se pone buena.

Según La Pavada de Diario Crónica, en medio de acusaciones cruzadas entre Olga y Luzu, lo cierto es que el stream Granados, en sociedad con Club Media, estrena el 6 de mayo en el Coliseo el musical "Hairspray". Con dirección de Fernando Dente y protagonizado por Damián Betular, Alejandra Radano, Sofía Morandi y Belén Bilbao. Sí, el pastelero más famoso del país se sube a las tablas. Y no viene solo.

Meses atrás, cuando se supo que Betular se preparaba para debutar como actor en esta versión argentina de uno de los musicales más icónicos de Broadway, muchos levantaron una ceja. Pero el tipo se puso a full: ya circularon imágenes suyas caracterizado para el personaje y la cosa promete. Lo que no se sabía era el resto del equipo. Alejandra Radano, que en diciembre se despidió de "La Revista del Cervantes" y sigue en "Company" hasta fines de marzo, se suma con toda su experiencia en comedia musical. Un pilarazo.

El elenco también tiene a Sofi Morandi y Laura Oliva, dos pibas con cancha en teatro y tele que le van a poner frescura y potencia escénica. La obra, ambientada en los años 60, habla de inclusión y diversidad, y exige canto, baile y actuación a full. Un desafío enorme que este grupo encara con una energía bárbara. Fernando Dente, uno de los referentes del género en la Argentina, agarra la dirección y le pone su sello. Con este combo, la versión local de "Hairspray" apunta a ser uno de los grandes eventos del año. Betular en las tablas, rodeado de monstruos sagrados y caras nuevas, ya despierta una locura. Y seguramente, sala llena desde el día uno.