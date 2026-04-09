Nico Occhiato le respondió a Migue Granados tras la grave acusación en su contra: "Que se ponga a laburar..."

La guerra del streaming entre Luzu TV y Olga se reavivó al rojo vivo después de un nuevo enfrentamiento mediático entre sus líderes. Todo comenzó con una grave acusación de Migue Granados, que recibió la letal contestación de Nico Occhiato, quien mandó a su competidor a trabajar.

Granados estuvo de invitado en el canal de YouTube de Martín Cirio. Allí el conductor de "Soñé que volaba" se refirió al hate masivo que recibió Marti Benza, quien hizo el pase de Luzu a Olga.

"Tener una jugadora nueva, jugar a conocerla, fue un momento de contención, donde yo no tenía vínculo con ella y me transformé automáticamente en hablar con sus papás para ver cómo estaba", comenzó diciendo Migue Granados.

Y lanzó una fuerte acusación: "Por eso (es una chica muy sensible) y tiene mambos psiquiátricos. Hay un fanatismo de ese lado (Luzu TV) que es 'hagámosla mier... por desagradecida de mier...'. Para mí estaba armado eso porque al aire han tirado cosas para que la... y después regularon".

Abordaron por el móvil de "Sálvese quien pueda" (América TV), Nico Occhiato salió con los tapones de punta: "Me parece una boludez atómica. Una conspiranoica rara, ¿cómo se va a hacer eso?".

"Cuando se te va un equipo completo, cuando te registran un nombre estando el programa al aire... Obvio que me enojé, me calenté y se vio al aire porque es un formato en el que se nota todo lo que te pasa", continuó el conductor de "Nadie dice nada". Y cerró, tajante: "Me enojé como se podría enojar cualquier persona. Le recomiendo que se ponga a laburar también".