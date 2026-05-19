Nico Occhiato sorprendió con el anuncio más inesperado de su carrera: "Es como jugar con Messi"

Nico Occhiato atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Luego de consolidarse como una de las figuras más influyentes del streaming argentino gracias al fenómeno de Luzu TV, el conductor decidió dar un paso completamente distinto y lanzarse de lleno al mundo de la actuación.

Y para este nuevo desafío, el creador de contenido sorprendió a todos con un anuncio que rápidamente explotó en redes sociales.

El actor consagrado que se suma a la serie de Nico Occhiato

A través de sus redes, donde reúne millones de seguidores, Nico Occhiato confirmó que Oscar Martínez será el encargado de interpretar al padre de su personaje en la nueva ficción que protagonizará.

La noticia generó un enorme impacto, no solo por el prestigio y la trayectoria del reconocido actor, sino también por el inesperado cruce entre dos mundos completamente distintos: el streaming y la ficción tradicional.

Lejos de ocultar su emoción, Occhiato compartió un mensaje lleno de admiración hacia su compañero de elenco: "Realmente me parece una locura estar comunicando que Oscar Martínez se suma a nuestra serie interpretando al papá de mi personaje".

Pero además, dejó una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales: "Es como estar jugando con Messi dentro de una cancha, una clase magistral todos los días".

Graciela Stefani también formará parte del proyecto

Las sorpresas no terminaron ahí. La producción también confirmó la incorporación de Graciela Stefani, una actriz muy querida por el público argentino y recordada por múltiples éxitos televisivos.

En la serie, Stefani interpretará a la madre del personaje de Occhiato, completando así el núcleo familiar principal de la historia.

El conductor no dudó en destacar tanto el talento artístico como la calidad humana de la actriz. Según contó, desde el primer día logró integrarse al equipo con absoluta naturalidad.

"Se sumó como si estuviera con nosotros hace muchísimo tiempo", expresó sobre la actriz.

Un elenco con caras conocidas para los fanáticos de Luzu TV

Entre las imágenes que compartió Nico Occhiato también apareció otro nombre muy cercano a su universo personal y laboral: Santiago Talledo.

El actor, director y figura habitual de Luzu TV formará parte de la producción y ya despertó entusiasmo entre los seguidores del canal.

En una de las fotos más comentadas del backstage se lo puede ver compartiendo escena junto a Occhiato y Oscar Martínez alrededor de una mesa, en una situación distendida que funciona como adelanto del tono que tendrá la ficción.

Una apuesta ambiciosa que ya genera expectativa

Aunque todavía no se conocieron demasiados detalles sobre la trama ni la fecha de estreno, las primeras imágenes desde el set alcanzaron para despertar la curiosidad del público y generar una enorme repercusión en redes.

La combinación entre figuras históricas de la actuación argentina y referentes de las nuevas plataformas aparece como uno de los grandes atractivos del proyecto.

Antes de cerrar su publicación, Nico Occhiato resumió toda su felicidad con una frase que reflejó el clima que atraviesa el equipo: "La serie todavía no salió y ya nos está cumpliendo sueños y regalando momentos increíbles".

Un proyecto que ya promete dar que hablar

El salto de Nico Occhiato hacia la ficción marca un nuevo capítulo en su carrera y confirma cómo las figuras del streaming comienzan a ocupar espacios cada vez más importantes dentro de la industria audiovisual argentina.

Con un elenco de lujo, nombres históricos y una enorme expectativa en redes sociales, la serie ya se perfila como una de las producciones más comentadas antes incluso de su estreno.