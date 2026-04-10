La irónica respuesta de Migue Granados a Nico Occhiato, quien lo mandó a laburar: "Me lo dice mi vieja..."

La interna entre Migue Granados y Nico Occhiato sumó un nuevo capítulo tras la fuerte acusación del creador de Olga contra el dueño de Luzu TV. En ese marco, el conductor de "Soñé que volaba" le respondió de forma irónica a su colega, quien lisa y llanamente lo mandó a "laburar".

"Cuando se te va un equipo completo, cuando te registran un nombre estando el programa al aire... Obvio que me enojé, me calenté y se vio al aire porque es un formato en el que se nota todo lo que te pasa. Me enojé como se podría enojar cualquier persona. Le recomiendo que se ponga a laburar también", disparó Occhiato en un móvil con "SQP" (América TV).

Abordado por un cronista de "Puro show" (El Trece), Migue Granados fue consultado sobre el nuevo cruce mediático. "No les voy a hacer funcional, no me voy a subir otro año a esto", se excusó el creador de Olga.

Y se justificó: "Lamentablemente, Martín Cirio me preguntó eso y dije lo que pensaba, pero este año no tiramos ninguna. Estamos tranquilos en la nuestra, disfrutando. No quiero armar quilombos".

Señalado de ser él quien desató el enfrentamiento, argumentó: "Es lo que pienso entonces. Lo que dije ahí se podía haber evitado, porque somos todos grandes". Cabe recordar que el hijo de Pablo Granados acusó a Occhiato de instigar a que su comunidad ataque a Marti Benza por irse de Luzu TV a Olga.

Por último, el movilero le reflotó el "Le recomiendo que sue se ponga a laburar" de Nico Occhiato. "Eso siempre, me lo dice mi vieja desde que tengo 18 años", retrucó Migue Granados, con humor picante.