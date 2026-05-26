Jujuy Jiménez y una despedida desgarradora en el aeropuerto: las lágrimas no la dejaron seguir

Después de atravesar una dolorosa ruptura marcada por la infidelidad de su último novio, el polista Bautista Bello, Sofía "Jujuy" Jiménez volvió a abrir su corazón al amor. A finales de 2025, la modelo decidió dar un paso adelante y presentar públicamente a Gustavo Qüerio Hormaechea, su nueva pareja el último día del año, demostrando que estaba lista para volver a apostar por el amor. En las últimas horas atravesó un mal momento en el aeropuerto, y terminó llorando por un fuerte motivo. La escena conmovió a todos.

Información de La Pavada de Diario Crónica: Jujuy Jiménez no pudo contener las lágrimas al despedir en el aeropuerto a Gustavo Qüerio Hormaechea, su novio salteño, en medio de una relación a distancia que, según trascendió, se les está haciendo cada vez más difícil de sostener. La modelo y conductora vivió un momento de emoción antes del viaje, dejando en evidencia el fuerte vínculo que los une. Él se iba de viaje y ella se quebró. No fue una despedida cualquiera. La cara de angustia de Jujuy, captada por algunos presentes, reflejó el peso de la distancia que los separa.

Gustavo Qüerio Hormaechea no es un famoso de la tele. Es un empresario y deportista salteño con perfil bajo, muy distinto a las parejas anteriores de la conductora. Él dirige Conejo Negro, una marca de indumentaria urbana, y juega al rugby en el Jockey Club de Salta.

También es fanático de Boca Juniors y un viajero empedernido. La pareja blanqueó su romance a principios de 2026, después de que Jujuy decidiera volver a confiar en el amor. En mayo de este año, durante la boda de Cande Ruggeri, Gustavo se tatuó la inicial "S" en el antebrazo en honor a Sofía. Un gesto romántico que dio que hablar.

Pero el amor a distancia no es fácil. Y esta despedida en el aeropuerto lo dejó claro. Jujuy, que ya sufrió una infidelidad en su relación anterior, ahora enfrenta el desafío de sostener un vínculo con alguien que vive en otra provincia. Los viajes, la falta de rutina compartida y la incertidumbre de cuándo será el próximo encuentro generan una tensión emocional que ella no pudo disimular. Las lágrimas en el aeropuerto no fueron un simple berretín. Fueron el síntoma de un amor que duele porque se extraña. La pregunta que muchos se hacen ahora: ¿podrá la distancia no volverse una nueva grieta en el corazón de la modelo?