Cazzu toma impulso y no frena: el fenómeno de "La Jefa" que sigue rompiendo récords

Cazzu siempre plantó bandera antes que el resto. Se transformó en "La Jefa" cuando no había artistas femeninas en una escena urbana que no paraba de crecer, incluso participando de "Loca Remix", el primer gran éxito del género, y de "Tumbando el club", junto a todos los líderes del movimiento. Con "Latinaje" volvió a romper barreras, llegando a tocar en lugares impensados, como el escenario de Cosquín Folklore. Ahora, después de un año gigante, la artista jujeña editó un nuevo single, y finalizó el primer tramo de una gira que reafirma el momento que atraviesa. Viene con todo.

Información de La Pavada de Diario Crónica: Cazzu finalizó el primer tramo de "Latinaje en vivo", una gira que reafirma el momento que atraviesa. Con funciones a sala llena, la artista abrirá una nueva etapa con presentaciones en Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay, España y su primer estadio en Jujuy, Argentina. En Estados Unidos ya conquistó Chicago y Las Vegas.

Pero esto no es casualidad. Detrás hay un trabajo profundo. La cantante se alejó temporalmente de las estructuras tradicionales del trap para experimentar a lo largo de 14 canciones. El proyecto explora ritmos como el folklore argentino, tango, cumbia, bachata, corrido tumbado, merengue y funk.

Cazzu describió este disco como un "viaje sonoro" inspirado en sus raíces de Fraile Pintado, Jujuy. Su objetivo explícito: descentralizar la música global y demostrar la riqueza de los sonidos autóctonos sudamericanos. Las letras abordan temáticas profundas de desamor, empoderamiento femenino y superación personal.

Un renacimiento creativo donde ella tomó control absoluto de su narrativa. Los números le dan la razón. Su sencillo de cumbia, "Con otra", superó las 100 millones de reproducciones digitales. Se convirtió en el debut más importante para una artista femenina argentina en YouTube y lideró por ocho semanas consecutivas el Top 10 Argentina Hot 100 de Billboard.

El adelanto "La Cueva" alcanzó el puesto #1 en las Tendencias Globales de YouTube, mientras que "Dolce" se consolidó como un éxito radial e himno en México. A finales de 2025, la prestigiosa revista Rolling Stone USA posicionó a "Latinaje" en el puesto número 18 de los mejores discos latinos del año. Medios globales como Los Angeles Times también la elogiaron. El furor del álbum se trasladó a los escenarios: agotó en tiempo récord tres estadios Movistar Arena en Buenos Aires, sumando múltiples fechas antes de recorrer México, Chile, Colombia y Uruguay. Cazzu, en definitiva, no para. Y todo indica que recién empieza.