Chelo Weigandt espera un hijo a menos de un año de separarse de Ángela Leiva: "No estoy para una relación..."

Marcelo "Chelo" Weigandt, defensor de Boca Juniors, confirmó que será padre por primera vez junto a su actual pareja, Nayla Rosica. La noticia estalló en los medios y las redes, sobre todo porque el futbolista tenía hasta hace poco una historia muy expuesta con la cantante Ángela Leiva. Una relación que terminó mal, de un día para el otro, y ahora el jugador arma una nueva familia puertas adentro del club.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en el mundo del espectáculo y el fútbol, pero también con esa cuota de morbo que tanto gusta en los programas de chimentos. Marcelo "Chelo" Weigandt, actual marcador de punta en Boca Juniors, será papá. Y no es cualquier embarazo: la futura mamá es Nayla Rosica, nutricionista del club e hija de uno de los dirigentes xeneizes. La pareja tiene apenas seis meses de relación, pero la criatura que viene en camino ya tiene cuatro meses de gestación. Las cuentas salen solas.

El dato se confirmó por una publicación en Instagram de la propia hermana del jugador, More Weigandt, que contó feliz que la nombraron madrina del bebé. En "LAM" (América TV) no tardaron en agarrar el teléfono y cruzar información.

El romance del Chelo Weigandt y Ángela Leiva duró nueve meses.

Según contaron los panelistas, el vínculo entre Chelo y Nayla nació adentro de la Bombonera, entre entrenamientos y planes alimenticios. Ella trabajaba con los jugadores, él era uno más, y la cosa se fue dando rápido. Tan rápido que, mientras la relación con Ángela Leiva todavía estaba fresca en la memoria de todos, el defensor ya estaba empezando otra historia.

Porque acá está el meollo del asunto. Hasta hace poco más de un año, Weigandt vivía un noviazgo recontra mediático con la cantante de cumbia Ángela Leiva. Se conocieron a fines de 2024, y en cuestión de meses ya hablaban de casamiento, se tatuaron, viajaban juntos y subían todo a las redes. La gente los bancaba. Ángela, que venía de una experiencia muy dura con violencia de género de parte de su exrepresentante, había encontrado en Chelo una ilusión nueva. Pero todo se rompió de la manera más fría posible.

Los periodistas de "LAM" recordaron los detalles escalofriantes de aquel final. Pepe Ochoa contó que el futbolista le comunicó la decisión a la cantante por WhatsApp. Un solo mensaje. Cuando él estaba jugando en el Inter de Miami, lejos, sin dar la cara. "Ella no entendía nada", dijo Ochoa. "Estuvo un mes entero tratando de comunicarse con él, y él no le respondía el teléfono. Hasta que por fin hablaron y él le soltó: ‘No, yo no estoy para una relación'. Pero venían de algo re intenso. Nueve meses duraron".

Romina Scalora y Matilda Blanco coincidieron en que esa forma de cortar es de una inmadurez tremenda. Carolina Molinari fue más directa: "No, el problema no es que empiece otra familia rápido. El problema es cómo cortás a una persona. Dejarla por WhatsApp, estando tan lejos, después de que te tatuaste, después de conocer a la familia... es un montón". Ángela, por su parte, cuando los cronistas le preguntaron por este embarazo, prefirió el silencio. Contestó otras cosas, pero ahí puso la cara dura.

Chelo Weigandt, un pibe de 24 años, tiene todo el derecho a rehacer su vida y a ser padre. Pero la forma en que terminó con Ángela Leiva -un WhatsApp, distancia física, silencio de un mes- revela una falta de responsabilidad afectiva que cuesta digerir.