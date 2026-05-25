La nueva vida de Cinthia Fernández tras su abrupta salida del programa de Moria Casán: a qué se dedica

Hace algunas semanas, Cinthia Fernández quedó en el centro de la escena mediática por su inesperada salida de "La mañana con Moria", el programa de Moria Casán. Sin embargo, lejos de los escándalos y las discusiones televisivas, la bailarina parece haber dado un giro en su rutina y actualmente mantiene un perfil mucho más bajo, enfocada en otras actividades y alejada de los estudios de TV.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, actualmente, Cinthia trabaja principalmente a través de las redes sociales, un espacio donde distintas marcas continúan apostando fuerte y generan importantes ingresos para las figuras con gran cantidad de seguidores. En ese contexto, la mediática comparte reseñas de cosméticos, productos de belleza e indumentaria, además de distintos contenidos vinculados al lifestyle y la maternidad.

Al mismo tiempo, Fernández continúa con sus estudios de abogacía, una carrera que encara con mucha seriedad y en la que recibe asesoramiento permanente de Roberto Castillo, su actual pareja y reconocido abogado. Cerca de su entorno aseguran que la panelista se encuentra muy entusiasmada con esta nueva etapa y que busca construir un perfil más vinculado al ámbito profesional y académico.

Desde aquella salida algo extraña del programa de Moria Casán, Cinthia no volvió a tener un trabajo estable en televisión. Aun así, sigue muy activa en redes y conserva el vínculo con sus seguidores, que continúan atentos a cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, su presente parece estar mucho más enfocado en los proyectos personales que en el regreso inmediato a la pantalla chica.