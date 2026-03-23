Moria Casán, tajante tras el despido de Cinthia Fernández: "La decisión está tomada..."

El pasado viernes, Ángel de Brito cerró su programa "LAM" (América TV) con una impactante noticia: el despido de Cinthia Fernández de "La mañana con Moria" (El Trece). Días más tarde, Moria Casán volvió de sus vacaciones y se mostró indiferente ante la salida de la bailarina, quien ya se expresó sobre el tema.

Consultada en un móvil con "Puro show", La One manifestó su postura ante la desvinculación de Cinthia: "Explotó el teléfono y yo dije el primer día 'estoy desentendida porque estoy de vacaciones'".

"Era detox total de mi cabeza y desentenderme totalmente del programa. Hacer teatro y vacaciones que me lo merezco", explicó Moria Casán.

Y fue al grano: "Pero nada que opinar, solamente que la decisión de producción y del programa está tomada como corresponde". "Cinthia fue apartada del programa", indagó el cronista. A lo que la diva se mantuvo firme: "Como ustedes saben y no voy a hablar más".

"¿El show continúa?", le preguntó el movilero para sacarle un último textual. "¿Qué te parece? El show llama a La mañana con Moria. El resto que no sea el mío, cotillón", cerró Moria Casán, fiel a su estilo.