Cinthia Fernández habló por primera vez tras su despido de "La mañana con Moria": "Me parece desproporcionada la medida"

Ángel de Brito volvió a ser el epicentro de la información del espectáculo cuando en "LAM" soltó la bomba: Cinthia Fernández quedó afuera de "La mañana con Moria". La noticia cayó como baldazo de agua fría entre los presentes, que enseguida señalaron la tensión que la panelista venía arrastrando con María Fernanda Callejón. Tras ello, Fernández rompió el silencio y analizó la medida que tomaron contra ella.

Según Ángel de Brito, el motivo formal fue que Cinthia dio una nota en su programa sin pedir autorización a la productora. "La despidieron puntualmente por no pedir permiso para dar la nota en LAM anoche", explicó. Pero en el piso todos sospecharon que esa era solo la excusa perfecta para terminar con una relación que ya venía desgastada.

El escenario de la ruptura venía cocinándose desde antes. El martes 17, el estudio de "La mañana con Moria" se transformó en un ring con un cruce furioso entre Cinthia y Callejón. La discusión, que explotó en ausencia de Moria Casán, giró en torno a una entrevista con Roberto Castillo, pareja de la influencer, sobre una causa judicial.

Los gritos fueron tales que Federico Seeber, a cargo del programa, tuvo que mandar un corte. Pero la tensión siguió afuera del aire, y ese malestar quedó flotando en el ambiente hasta que la producción decidió ponerle punto final.

Apenas se conoció la versión del despido, el panel de "LAM" analizó si la medida era justa. Tanto Ángel de Brito como Pilar Smith la calificaron como "muy exagerada" y destacaron el oficio de Cinthia para armar debates picantes. "En el panel era la única que preguntaba cosas diferentes o un poco más picantes. El resto son muy complacientes", analizaron.

También dejaron en duda si Moria estaba al tanto de la decisión, aunque más tarde se supo que la conductora la avaló. En medio de todo, la danza de nombres para el futuro de Fernández ya empezó: "Cinthia va bien en cualquier panel y la van a llamar de varios lados".

El propio de Brito sumó más leña al fuego al revelar lo que habría terminado de enojar al canal. "Me dicen que uno de los motivos fue el graph de LAM, que era un textual de Cinthia, que dijo ‘Es insostenible el clima laboral en el programa' y le dijeron ‘Bueno si es insostenible, un beso te echamos'", contó. Con ese antecedente, la producción dejó en claro que no hubo sorpresa: "Muchas cosas de las que dijo acá le molestaron a la producción", cerró el presentador.

Minutos después del revuelo, Cinthia Fernández rompió el silencio y se comunicó con el programa de América a través de mensajes. Allí confirmó su salida con un tono de disculpa por no haber avisado antes. "Sí, la verdad no me di cuenta de avisar. Te juro que sí apurada porque estaba con este lío personal y vos sabes que estaba buscando a los chicos, cocinando, salí sin maquillaje", explicó.

Y sumó: "Jamás fue la intención desobedecer, te juro, me olvidé, tengo tanto quilombo". En ese ida y vuelta, dejó su definición más fuerte: "Me parece desproporcionada la medida, pero bueno, que voy a hacer".

Por su parte, desde la producción del ciclo de Moria justificaron la decisión con un argumento que iba más allá de la nota no autorizada. "Fue una decisión en conjunto entre nosotros y el canal porque venía muy desgastada y problemática su participación. Nos parece muy buena Cinthia, ojalá podamos trabajar con ella en otra situación, pero hoy estaba muy crítico el tema".

"Ella lo dijo ayer en LAM, muchas cosas pasaron, no es solo porque estuvo ahí sin avisar, dejamos pasar muchas situaciones, incluso cuando atacó a la misma Moria", explicaron. La salida de la panelista, que también es mamá y supo llevar con altibajos su carrera en los medios, dejó en el centro del debate los límites entre la libertad de prensa y las reglas internas de un programa.