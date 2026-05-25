Crónica Looks: Anabelia Cerezo, Mariela Fernández y Verónica Franco se suman al regreso de la raya diplomática

La moda siempre encuentra la manera de traer de vuelta esos clásicos que jamás pasan desapercibidos. En el universo fashion, traje de raya diplomática volvió con fuerza y se convirtió en una de las tendencias favoritas para elevar cualquier look. Elegante, versátil y con mucha presencia, este estampado histórico reapareció renovado en los outfits de varias figuras de Crónica.

Anabelia Cerezo

Anabelia Cerezo eligió un conjunto en tono tierra con finas líneas verticales que aportaron un efecto visual súper estilizador. El chaleco sastrero y el pantalón amplio generaron una imagen sofisticada, ideal para un look de oficina moderno. La camisa clara y los stilettos completaron una combinación clásica, pero con una impronta actual y muy canchera.

Mariela Fernández

Por su parte, Mariela Fernández apostó por una versión relajada y urbana del traje diplomático. La conductora mezcló un blazer rayado con remera estampada y pantalón negro ajustado, logrando un equilibrio perfecto entre elegancia y comodidad. El cinturón protagonista y los tacos sumaron personalidad sin perder frescura.

Verónica Franco

En tanto, Verónica Franco llevó esta tendencia hacia un terreno más audaz y femenino. Su conjunto oscuro de saco oversized y pantalón de tiro alto estilizó la figura de manera impecable. Además, la musculosa rosa aportó contraste y suavidad, mientras que las líneas verticales reafirmaron ese aire refinado que nunca falla frente a cámara.

Con propuestas modernas, detalles bien pensados y mucha actitud, las figuras del canal confirmaron que el traje de raya diplomática sigue siendo un recurso infalible dentro del mundo de la moda. Looks, inspiración y tendencias se fusionaron en outfits versátiles que demostraron por qué este clásico continúa marcando estilo temporada tras temporada.