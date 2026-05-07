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FARÁNDULA

Crónica Looks: Melina Fleiderman y Liliana Caruso apuestan al pantalón de cuero negro, el clásico que vuelve con fuerza en esta temporada

Las conductoras eligieron una de las prendas más versátiles y sofisticadas del momento con apuestas modernas, urbanas y fáciles de combinar. ¡Mirá las imágenes, en la nota!

En el ámbito de la moda, hay prendas que nunca desaparecen y siempre encuentran la manera de renovarse. Esta vez, las conductoras de Crónica coincidieron en una tendencia que vuelve a dominar el otoño-invierno 2026: el pantalón de cuero negro. Looks modernos, ideas versátiles y una estética que mezcla elegancia con actitud.

Melina Fleiderman

Melina Fleiderman eligió una versión ajustada en negro combinada con musculosa clara de cuello alto y sandalias de plataforma. El contraste entre la suavidad de la parte superior y la fuerza del cuero genera un outfit equilibrado y súper chic. La elección estiliza la figura y suma una impronta urbana ideal para cualquier ocasión.

Liliana Caruso

Liliana Caruso, por su parte, apostó por un look monocromático con blusa negra de mangas amplias y pantalón efecto cuero al cuerpo. El conjunto transmite sofisticación y potencia el aire elegante del estilismo. Los detalles en la textura aportan profundidad y confirman la versatilidad de esta prenda icónica.

Así, entre tendencias, guiños retro y apuestas de temporada, el pantalón de cuero vuelve a consolidarse como un infaltable del guardarropa. Un básico fashion que se adapta a distintos estilos y promete seguir marcando el pulso de la moda en 2026.

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