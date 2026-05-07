Felipe Pettinato, denunciado por falsificación de recetas médicas, rompió el silencio: "Es una más..."

Felipe Pettinato volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Una nueva denuncia en su contra salió a la luz, esta vez por presunta falsificación de recetas médicas. El hijo de Roberto Pettinato, defendido por su hermano hace unas semanas, podría recibir arresto domiciliario. Sin sentir que sea un problema para él, tras ser condenado por la muerte de su amigo, dio una entrevista se mostró despreocupado por todo.

"Estoy notificado, pero no es efectiva y se va a definir la semana que viene, creería", señaló Felipe Pettinato al comienzo de la entrevista. El músico se mostró cauto, sin dar demasiados detalles sobre la situación judicial que enfrenta. Consultada por Martín Salwe sobre cómo se sentía frente a esta nueva causa, respondió con una frase que resume su postura: "Bueno, es una más. Es algo que se desprende de la causa anterior". La naturalidad con la que lo dijo sorprendió a los conductores.

Luego, cuando Salwe le recordó que ya son tres las causas penales en las que está involucrado y le preguntó si consideraba justa o injusta la situación que vive, Felipe fue contundente: "No voy a responder eso". Prefirió esquivar cualquier declaración que pudiera comprometerlo. Respecto a cómo recibió la notificación, explicó que fue a través de la policía. "Todavía no hablé con mi abogado, no leí tampoco el legajo. Estoy al tanto de muy poco, así que todavía no tengo nada que decir", agregó.

Más adelante, Salwe fue al hueso. Le consultó directamente sobre la acusación de falsificación de recetas. Felipe negó los hechos sin vueltas: "Esa es la acusación. Vos me estás preguntando cómo lo hacía, pero yo no puedo responder eso porque no lo hacía", afirmó. El músico aclaró que conseguía las recetas porque siempre estuvo bajo tratamiento médico, intentando desligarse de la sospecha de falsedad. "Obviamente estoy limpio desde hace mucho tiempo", remarcó.

El contexto judicial de Felipe Pettinato es complejo. Además de esta nueva denuncia, arrastra causas anteriores que lo mantienen en el centro de la polémica. Su hermano Homero, semanas atrás, había salido a bancarlo públicamente. Ahora, Felipe toma la palabra por sí mismo. Sin abogado todavía, sin leer el expediente, pero con la certeza de que no hizo nada ilegal. "Es una más", repite. Como si el tiempo y los problemas judiciales se hubieran convertido en parte de su rutina.

Por último, al ser consultado sobre si continúa con su tratamiento, comentó: "Sí, voy a continuar. Es una pauta y además me hace bien". No dio detalles sobre qué tipo de tratamiento se trata, pero dejó en claro que su prioridad es mantenerse cuidado y lejos de recaídas. Felipe Pettinato vive un presente judicial inestable. Las denuncias se acumulan.

Él las enfrenta con una mezcla de fastidio y resignación. La estrategia legal, por ahora, parece ser el silencio. Pero el expediente sigue creciendo. Y afuera, la prensa y el público, expectantes. La semana que viene se define parte de su futuro. Hasta entonces, Pettinato espera. Sin leer el legajo, pero con la cabeza fría. O al menos, eso aparenta.