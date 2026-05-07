Nico Vázquez y Dai Fernández, cerca de convivir a un año de separarse de Gime Accardi: "Comprando muebles"...

Tras la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, se abrió un gran nudo de escándalos por las infidelidades, y nuevos romances de los artistas. Luego de que Gime abriera su corazón sobre una decisión radical para cuidar su salud mental, un rumor comenzó a crecer en redes. En "SQP", el programa de Yanina Latorre, especularon con una pronta convivencia de Vázquez con su nueva novia Dai Fernández. La foto que desató todo.

A inicios de junio de 2025, menos de un año atrás, las fantasías sobre el amor eterno y las parejas ideales se rompieron cuando Nico Vázquez y Gime Accardi anunciaron su separación. Fue después de una larga crisis de desgaste. El tiempo pasó y, muy rápido, Nico volvió a apostar al amor junto a Dai Fernández, su compañera en "Rocky". Antes había negado con fuerza los rumores de infidelidad. Pero mientras las versiones sobre terceros en discordia circulaban, el presente encontró a la ex "pareja perfecta" muy bien encaminada.

Accardi parece muy bien acompañada por el joven Seven Kayne. En las últimas horas, estuvo a punto de blanquear su relación con él, con un tono pícaro. Y Nico avanza día a día en su compromiso amoroso con Dai.

Tanto que en la noche del miércoles apareció una foto muy sugestiva sobre lo que podría ser un nuevo proyecto de los dos: la convivencia. "Nico Vázquez y Dai Fernández comprando muebles", apuntaron desde la cuenta oficial de "SQP" en Twitter, al mostrar una selfie de los actores junto a dos personas, en la fila de un local de artículos para el hogar. "¿Se viene la mudanza?", se preguntaron.

Nico Vázquez y Dai Fernández comprando muebles...



Se viene la mudanza??? %uD83D%uDC40 pic.twitter.com/sv3LiCWRUS — SQP (@SQP_oficial) May 7, 2026

Lejos de confirmar un romance, Gimena Accardi eligió la ambigüedad y dejó abierta la puerta a las especulaciones sobre su vínculo con Seven Kayne. "Para mí blanquear es cuando vos salís dándote un beso, un abrazo o diciendo ‘te amo'", lanzó, marcando su propia definición sobre lo que significa oficializar una relación. "Por ahora no tengo nada que blanquear", agregó después. Una frase que para algunos sonó a desmentida y para otros fue casi una confirmación encubierta.

Gimena también se refirió al video viral que circuló en redes donde se los veía juntos en una situación íntima: "Puede haber mucha gente en ese lugar. También podemos estar trabajando o actuando", explicó. Sobre Nico Vázquez, en cambio, fue contundente: aseguró que mantienen una buena relación y remarcó que "lo más importante es quedarse con lo bueno".

El actor, por su parte, sigue adelante. La foto comprando muebles no es una prueba definitiva de mudanza, pero alimenta la ilusión de sus seguidores. Nico y Dai, cada vez más firmes. Gime, con la libertad recién estrenada. Todos felices. O al menos, eso parece.