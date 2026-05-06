Yipio abandonó entre lágrimas la casa de "Gran Hermano" por problemas de salud de su mamá: "Me voy porque me necesita..."

"Gran Hermano Generación Dorada" debió despedir a otra participante, esta vez no por expulsión, sino por decisión propia. Yisela "Yipio" Pintos abandonó la competencia tras enterarse de que su mamá atraviesa un problema de salud y la necesita con ella.

Todo comenzó cuando el "Big" llamó a Yipio al confesionario para comunicarle que su pareja solicita su presencia por el estado de salud de su madre, del cual ella estaba enterada antes de ingresar a la casa de "GH".

Tras ser consultada por su decisión de irse o no del reality, la participante tomó una dolorosa decisión. "Sí, porque no tengo otra opción. Mi mamá está sola y está mi pareja haciéndose a cargo y después está mi hija, que es menor de edad. No tengo más familia para hacerse cargo de ella", explicó.

Visiblemente angustiada, expresó: "Con todo el dolor del mundo, decido irme. Tengo cosas más importantes afuera y mi madre es una de ellas".

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