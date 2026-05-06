Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

Yipio abandonó entre lágrimas la casa de "Gran Hermano" por problemas de salud de su mamá: "Me voy porque me necesita..."

Tras un comunicado de su pareja, la participante resolvió retirarse voluntariamente del reality de Telefe para cuidar a su madre. Los detalles, en la nota.

"Gran Hermano Generación Dorada" debió despedir a otra participante, esta vez no por expulsión, sino por decisión propia. Yisela "Yipio" Pintos abandonó la competencia tras enterarse de que su mamá atraviesa un problema de salud y la necesita con ella.

Todo comenzó cuando el "Big" llamó a Yipio al confesionario para comunicarle que su pareja solicita su presencia por el estado de salud de su madre, del cual ella estaba enterada antes de ingresar a la casa de "GH".

Tras ser consultada por su decisión de irse o no del reality, la participante tomó una dolorosa decisión. "Sí, porque no tengo otra opción. Mi mamá está sola y está mi pareja haciéndose a cargo y después está mi hija, que es menor de edad. No tengo más familia para hacerse cargo de ella", explicó.

Visiblemente angustiada, expresó: "Con todo el dolor del mundo, decido irme. Tengo cosas más importantes afuera y mi madre es una de ellas".


Noticia en desarrollo...

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin
Noticias

"¿Cómo te vas a reír de una jubilada?": polémica viral entre Coscu y Galperin

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Gran Hermano