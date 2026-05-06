Daniela De Lucía podría abandonar "Gran Hermano" por un problema de salud y crece la preocupación: "Un estudio médico..."

A pesar de que los participantes que ingresan a "Gran Hermano: Generación Dorada" lo hacen con el objetivo de llegar a la final y quedarse con el premio, el día a día en la casa marcan su futuro en la competencia. Mientras algunos se van por la decisión del público o por voluntad propia, otros deben abandonar por cuestiones médicas. De la misma manera que sucedió con Divina Gloria y Andrea Del Boca semanas atrás, ahora se supo que Daniela De Lucía podría tener que dejar el juego por un problema de salud.

La tensión creció en las últimas horas y no tiene que ver con estrategias ni discusiones. El foco está puesto en el estado físico de la jugadora, que generó preocupación tanto dentro como fuera del reality de Telefe.

La información surgió este miércoles en "Los profesionales de siempre", el programa que conduce Flor de la V en El Nueve, y encendió todas las alarmas. "¿Se viene un nuevo abandono en Gran Hermano? ¿Se va alguien de la casa en los próximos minutos, horas, días? Es por un tema de salud que tenemos que confirmar", señaló Damián Rojo en vivo.

Luego, el panelista dio más detalles sobre la situación personal de la participante. "Estamos hablando de Daniela de Lucía, quien ya había salido de la casa en su momento porque falleció su papá y después volvió a entrar. Y está esperando el resultado de un estudio médico. Esto lo dijo ella al aire", aseguró.

Andrea Del Boca y Daniela De Lucía en "Gran Hermano".

En ese contexto, surgieron versiones sobre el posible diagnóstico. "Hay quienes dicen, y están asegurando por estas horas, lo voy a dar en potencial porque no tenemos ese resultado, que tendría algún problema intestinal", agregó, sobre el motivo que la alejaría de "Gran Hermano".

El cuadro podría tener consecuencias inmediatas. "Por ese motivo estaría bajando mucho de peso, no tendría el peso que tuvo siempre, su peso ideal. Si esto sigue así, en un rato nada más, como mañana, se estaría yendo de la casa de Gran Hermano", agregó.

Por ahora, son solo versiones y no hubo confirmación oficial por parte de la producción de Telefe. Habrá que seguir de cerca cómo evoluciona Daniela dentro de la casa y mirar las galas que conduce Santiago del Moro para saber qué pasará con su continuidad en la competencia.