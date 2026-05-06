Sol y Emanuel, a los gritos en el derecho a réplica de "Gran Hermano": "No existís más..."

Solange Abraham regresó a la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" tras su insólita expulsión, pero solo en pantalla, y no para saludar. Usó su derecho a réplica para enfrentar a Emanuel Di Gioia, quien la destrató luego de que ella salga. Lo trató de traidor, y el cruce subió la temperatura a tal punto que terminó siendo un griterío tenso.

El estudio se puso tenso en segundos. Solange Abraham, afuera del juego desde la semana pasada, conectó por el D.A.R. y no guardó nada. Apenas arrancó, apuntó a Emanuel y le cantó las cuarenta: "¿Me quisiste clavar un puñal por la espalda y no pudiste?". La frase sonó como un cabezazo.

Ella no aflojó. Dijo que la bronca de él venía por un "ego herido" porque dos mujeres manejaban la casa con voz y voto. "¿No bancabas que dos mujeres seamos líderes, cosa que vos no?", lo retó.

Emanuel, lejos de morderse la lengua, contestó con filo. Le recordó que se fue por la puerta giratoria, sin despedida. "Gran Hermano no te dejó ni despedirte, Sol", le gritó. Y siguió: "Sos un holograma. No existís. Acá no existís más". Duro. La imagen de Solange en la pantalla se veía chica, pero la voz no.

Solange insistió con su teoría. La llamó "la jugada en 3D". Explicó que la primera parte se juega dentro de la casa, la segunda para la gente y la tercera desde afuera. Para ella, seguir nombrada desde el exterior era la prueba de que su estrategia funcionaba. "Si estoy acá es porque vos no parás de nombrarme", remató.

Pero Emanuel no compró su versión: "La única 3D es la que te fuiste por la giratoria", le tiró, con una sonrisa que heló. Y agregó: "Pensé que eras buena jugadora, pero terminaste abandonando. Es patético lo tuyo". Solange se subió medio tono: "Sos un cobarde, no tenés estrategia. Subestimás a la gente".

La discusión se hizo un bucle. Se pisaban, se interrumpían, hasta que la voz de Gran Hermano tuvo que pedir orden. No sirvió de mucho. Solange recordó el día de su salida, cuando expuso a Emanuel frente a todos: "Mostré la única carta que tenés para jugar: tirar la piedra y esconder la mano". Para ella, la jugada fue perfecta.

Él respondió que ella misma se derrotó. "Vos misma te derrotaste, Sol. No me eches la culpa". Y cerró con una cachetada simbólica: "Ojalá entrés y volvás para echarte. Pero no vas a poder, porque ya no te bancaba nadie. Acá sos un hazmerreír". El golpe bajo fue que ninguno de los dos cedió. Solange le gritó "No sos líder de nada". Él le devolvió "Ya aburriste".

Más allá del rating y el escándalo del momento, este cruce mostró algo profundo de lo que pasa adentro y afuera del reality. Solange intenta sostener que la influencia desde afuera existe. Y tiene un punto: en "Gran Hermano", el público define, y el público ve todo. Cuando un exjugador sigue siendo tema, mete presión en la casa. Pero Emanuel también tiene razón en una cosa: adentro, el que queda, juega. Ella ya no vota, no hace alianzas, como un fantasma.

La otra lectura va por el lado del juego sucio. Solange lo acusa de "tirar la piedra y esconder la mano". Ese es el perfil clásico del jugador que opera en los pasillos, que no da la cara. Si eso es cierto o no, la discusión lo dejó en el aire. Pero lo que quedó claro: ninguno de los dos se bancaba de verdad. Fueron aliados por necesidad, no por cariño. Y cuando la necesidad se terminó, salieron los dientes.

En el fondo, esta pelea no fue solo por traiciones o estrategias. Fue por orgullo. Por quién queda como el más vivo. Solange necesita demostrar que su salida fue una jugada maestra desde afuera. Emanuel necesita demostrar que ella no pesa nada. Los dos tienen un poco de razón y un poco de humo.