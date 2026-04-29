Sol Abraham fue expulsada de "Gran Hermano" y expuso a Emanuel antes de irse: "No confíen en él porque los usa para..."

Durante la gala de nominación, una expulsión inesperada ocurrió en la casa de "Gran Hermano Generación Dorada": Solange Abraham se retiró por la "puerta giratoria". Antes de marcharse, la participante expuso el juego de Emanuel di Gioia. Inmediatamente después de su salida, reingresó Cinzia Francischiello gracias al "golden ticket".

El programa de este miércoles 29 de abril arrancó con una expulsión por decisión del "Big". Según explicó la voz de "GH", la determinación se debió a que Sol "manifestó de forma insistente su deseo" de abandonar la competencia, siendo "una deshonra" para el juego.

Luego de alentar a Eduardo Carrera, Solange Abraham se despachó contra Emanuel di Gioia. "No confíen en Ema, que los usa para sacarles información. Y Dani, no bailes con él porque después se burla de que le apoyas la cola. Nada más".

"No confíen, chicos", insistió Sol con su advertencia contra quien fuera su compañero de equipo. Y argumentó: "Si me traicionó a mí después de conocernos hace 15 años, Zunino, olvídate".