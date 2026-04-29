"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes están nominados y enfrentarán la placa mixta

Luego de la expulsión de Sol Abraham, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) tuvo nueva gala de nominación. Con Gladys "La Bomba Tucumana" recién ingresada como nueva participante, el resto de los jugadores nominó en vivo. Al final del programa se conformó la nueva placa de nominados para la placa mixta: será positiva las primeras 24 horas y después negativa hasta el lunes 4 de mayo.

La última gala de "GH" fue el domingo 26 de abril, donde Brian Sarmiento se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia. Además, la cantante entró a la casa en reemplazo de Jennifer Maciel.

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