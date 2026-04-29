Andrea del Boca vuelve a "Gran Hermano Generación Dorada", según confirmó su abogado: "Telefe la extraña bastante..."

Después de semanas de especulaciones, finalmente se confirmó lo que muchos fanáticos de "Gran Hermano Generación Dorada" venían esperando: Andrea del Boca volvería a la casa más famosa del país. La noticia la dio nada menos que Juan Pablo Fioribello, su abogado. En medio de una charla sobre temas legales, luego de que se ordenara definir si prescribió la causa por "Mamá Corazón", reveló el dato que sacudirá al reality, luego de la salida de Brian Sarmiento, uno de sus enemigos.

Consultado en Lape Club Social Informativo directamente sobre si Andrea regresará o no a "Gran Hermano", el letrado eligió no responder con palabras. Pero sí con un gesto más que elocuente. En silencio, y apenas con una mueca en los labios, Fioribello dejó leer un tajante "vuelve". La reacción no tardó en generar revuelo. Se trata de una de las figuras más comentadas de esta edición. Su vuelta promete alterar por completo la dinámica del juego.

Pero lejos de dejarlo ahí, el abogado fue por más. Dio detalles del detrás de escena de la negociación que podría sellar su reingreso. "Vamos a hablar serio. Telefe la extraña bastante y ella extraña bastante a Telefe", lanzó Fioribello. La frase, tan simple como contundente, dejó en claro que el deseo de ambas partes de reencontrarse está más vivo que nunca. Luego profundizó: "El contrato no es otra cosa que un acuerdo de voluntades, y las voluntades de que pueda hacerse están muy cerca".

Sin embargo, no todo está resuelto. Según explicó, todavía hay dos cuestiones clave que terminan de definir el regreso de Andrea a la pantalla. "Hay dos temas que hoy preocupan, uno es el tema de la boca, que todavía tiene los dientes con un dolor muy grande, porque se le desplazó una de las paletas y por un tema estético quiere estar bien", reveló sobre el problema físico que sufrió en la casa. La actriz no quiere volver con una sonrisa que no la represente. La imagen importa.

Pero además del tema de salud, hay otro punto que todavía se está terminando de definir: cómo será concretamente su regreso al reality. "Después, las ganas de querer volver y en qué formato, de qué manera se va a hacer", explicó Fioribello. No solo resta resolver cuándo vuelve, sino también bajo qué modalidad se dará su reaparición. ¿Como participante plena? ¿Como invitada especial? ¿Como algo intermedio? El misterio sigue.

Análisis de cierre: Por último, el abogado dejó en claro que el hermetismo en torno al acuerdo sigue siendo total. "Es muy estricta la confidencialidad del contrato con Telefe y hay cláusulas de mucho hermetismo tanto de Telefe como de Andrea, por eso no puedo ser yo quien cuente cuánto cobra", sentenció. Así, con una confirmación tan silenciosa como contundente, Andrea del Boca ya empieza a preparar su regreso a "Gran Hermano Generación Dorada". La actriz abandonó la casa por un accidente doméstico que le fracturó un diente. Se fue con dolor y polémica. Ahora vuelve, según su abogado, por voluntad propia y ajena. El público espera. Telefe también. Y adentro de la casa, los participantes todavía no saben lo que se les viene. Andrea regresa. Y el juego, otra vez, cambiará.